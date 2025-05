Parma vince il derby contro Reggiana e conquista la promozione

PARMA2REGGIANA1

PARMA: Astaldi, Mena, D’Intino, Trabucchi, Terrnava, Conde, Nardozi (28’ st Konate), Tigani, Raballo (28’ st Sartori), Gemello (34’ st Drobnic), Cardinali. A disp. Moretta, Fatu, Pajsar, Cozzolini, Marchesini, Castaldo, Ciardi, Mengoni, Bal. All. Corrent.

REGGIANA: De Falco, Ferretti (38’ st Zingone), Maggiore, Meringolo (43’ st Sula), Paterlini, Alfani, Pigati (1’ st Tessitori), Penta, Cavaliere (28’ st Fitto), Legati (38’ st Fontanini), Camara. A disp. Rubboli, Agnesini, Silipo, Gueye, Natale, Majdenic, Kljajic. All. Turrini.

Arbitro: Pizzi di Bergamo.

Reti: 6’ Conde (P); 7’ st Cavaliere (R), 25’ st rig. Conde (P).

Note: ammoniti Pigati, Cavaliere e Fitto.

La lunga serie positiva della Reggiana si chiude a Parma dopo 10 risultati utili. Il derby vede l’11 di Turrini cadere 2-1 dopo un match giocato alla pari con la capolista, che conquista peraltro la promozione.

Nell’ultima di campionato, in programma sabato a Montecchio, i granatini devono battere il Brescia per salvarsi direttamente, visto che c’è lo scontro diretto Cittadella-Padova: coi tre punti i granatini finirebbero davanti a una o all’altra.

La cronaca: Parma subito avanti con Conde, che su punizione sorprende un De Falco non impeccabile. Nei primi 45’ locali con il pallino del gioco e granata che giocano in ripartenza. Nella ripresa la Reggiana pareggia: Camara serve Ferretti, il cross pesca Cavaliere che si libera del diretto avversario e fredda Astaldi. Il Parma, ferito, chiama De Falco alla respinta su destro al volo di Cardinali, poi protesta per un intervento in area di Alfani su Gemello; il penalty arriva al 70’, dopo una bella uscita di De Falco: Tigani viene steso da Paterlini, Conde si presenta dal dischetto e fa 2-1. Sabato ultimo appuntamento della regular season in casa col Brescia: occorre vincere e recuperare una lunghezza sul Padova, impegnato in trasferta nel derby col Cittadella.