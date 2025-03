Parte la ’campagna di Calabria’. Obiettivo: muovere la classifica

Unico obiettivo: muovere la classifica. Oggi al ‘Ceravolo’ di Catanzaro inizierà la prima tappa di quella ‘campagna di Calabria’ che vivrà l’epilogo venerdì alle 20,30, quando i granata arriveranno al ‘San Vito-Marulla’ di Cosenza. Scindere le due partite diventa quasi impossibile, perché tra diffidati (ben 7: Bardi, Sampirisi, Meroni, Libutti, Portanova, Gondo e Maggio) e acciacchi da gestire (Lucchesi e Meroni non al meglio, ma dovrebbero farcela) mister Viali dovrà necessariamente fare qualche ragionamento. Contro lo spauracchio Iemmello (13 reti, capocannoniere della Serie B) la Reggiana almeno inizialmente potrebbe presentare alcune novità significative. In attacco è ballottaggio aperto tra Gondo e Vido, ma è sulla trequarti che potrebbero esserci più sorprese. Vergara e Portanova non hanno convinto nelle ultime uscite: Marras insidia il gioiellino di proprietà del Napoli, mentre Girma si gioca una maglia a sinistra, con Portanova. Anche in questo caso (così come per il centravanti) è facile ipotizzare una staffetta a gara in corso. Tra i convocati torna anche Pettinari che in caso di necessità potrebbe reggere un piccolo spezzone. La difesa, salvo defezioni, sarà quella che ha dato fin qui le risposte più concrete (Sampirisi, Meroni, Lucchesi e Libutti), mentre a centrocampo va sottolineato il ritorno a pieno regime di Reinhart che dopo aver saltato una partita a causa dell’influenza (Cesena) e un’altra per squalifica (Carrarese) prenderà il posto del deludente Kabashi. Ai suoi lati dovrebbero agire Ignacchiti e Sersanti, mentre la candidatura di Kumi appare più debole, almeno inizialmente. Di fronte la Reggiana si troverà una delle squadre più in forma del momento.

Il Catanzaro è infatti reduce da nove risultati utili consecutivi e, dopo qualche incertezza iniziale, mister Caserta sembra aver trovato la ricetta giusta per dare solidità e fluidità a una rosa molto competitiva. Oltre al già citato Iemmello, che segna più di tutti ed è anche un insostituibile regista offensivo, i calabresi hanno la capacità di colpire indifferentemente con più uomini. Il secondo ‘scorer’ è infatti il difensore centrale Bonini (5 gol), seguito dall’ex attaccante del Carpi, Biasci (3 centri) e dai centrocampisti Pompetti (3) e Pontisso (3) che nel suo tabellino vanta anche 5 assist. Per la Reggiana – che avrà il sostegno di circa 200 irriducibili tifosi – si tratta di una sfida dall’alto coefficiente di difficoltà che però può trasformarsi in un’opportunità per raccogliere il terzo risultato utile dopo i pareggi con Frosinone e Carrarese. La continuità è l’unica strada verso la salvezza.

Muovere la classifica è l’unico obiettivo, anche perché i risultati di ieri non sorridono ai granata: la Carrarese ha incassato un punto casalingo con la Cremonese, il Frosinone ha sconfitto il Mantova 2-1 e, soprattutto il Cittadella ha espugnato Castellammare di Stabia grazie al gol di Orji Okwonkwo!