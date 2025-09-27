Per Dionigi è allarme formazione : "Magnani no, gestiremo Marras"

"Magnani non sarà convocato, ha svolto un solo allenamento con noi martedì, ma non è ancora pronto e va gestito. Mi auguro che Giangiacomo si aggreghi con noi dalla prossima, perché bisogna che tutti quanti stringano i denti...". La conferenza stampa di mister Dionigi tocca, quasi subito, uno dei punti salienti.

L’emergenza in difesa, almeno oggi, non potrà essere tamponata dal rientro del centralone del Palermo che non andrà nemmeno in panchina. Fuori Rozzio, Quaranta e Magnani proprio contro una squadra molto fisica come il Sudtirol… "Libutti, Papetti e Bonetti effettivamente non si sposano benissimo con questo tipo di avversario, ma abbiamo lavorato per trovare accorgimenti sulle giocate aeree. Sicuramente non sarà facile, ma da un lato mi stuzzica l’idea di vederli all’opera, perché sono i tre che hanno svolto tutto il ritiro e fino a qui hanno risposto più che bene".

Marras è arruolabile? "Sarà con noi ma dovremo gestirlo. Ha preso una brutta botta al polpaccio e dobbiamo essere intelligenti, altrimenti succede come con Paolo (Rozzio, ndr) che prima ha preso una botta, poi il muscolo si è indurito, e alla fine si è stirato…".

Potrebbe esserci spazio, visti anche i problemi di fisicità, per le due torri: Gondo e Novakovich assieme? "Credo che si alterneranno anche perché abbiamo tre partite in sette giorni. Novak era partito bene, poi ha avuto una fisiologica flessione avendo saltato la preparazione, ma adesso è di nuovo in crescita. Faccio grande affidamento su di lui".

Lambourde si è presentato alla grande, quali sono i suoi margini di crescita? "Direi soprattutto tattici, ma può crescere anche dal punto di vista della condizione. È un giocatore forte, ma lui come altri vengono da un periodo in cui hanno giocato poco. Devono ritrovare la continuità nel lavoro e nella partita".

Che tipo di squadra è il Sudtirol? "Come sappiamo: molto fisica e a cui piace andare molto in verticale per raggiungere gli attaccanti. Credo che sarà una partita diversa da tutte le altre che abbiamo giocato fino a qui". Non vi mancherà l’affetto dei tifosi: il primo settore da 625 posti è andato sold-out quasi subito e ne sono attesi altri duecento.

"Stando tanto via da casa non ero abituato a questo calore e riscoprirlo è stato fantastico. Per noi che siamo una squadra giovane sentire il loro supporto è fondamentale, mi rendo proprio conto che in alcune fasi del match ci trascinano e li ringrazio".

Francesco Pioppi