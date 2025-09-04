Pettinari, Kaba, Fiamozzi e Destro. Quattro calciatori ancora ai box

Sono 21 i giocatori che hanno lasciato la Reggiana: due, però, sono in prestito, Maggio al Crotone e Cavallini al Forlì. Gli altri 19 hanno salutato tra mancati rinnovi, prestiti conclusi e cessioni. C’è anche Luca Cigarini, che a 39 anni pare abbiamo deciso di smettere.

Portieri: dopo 68 presenze in 2 anni Bardi non ha rinnovato, e l’8 agosto ha firmato col Palermo. In rosanero ha esordito in B proprio contro la Reggiana; un infortunio al piede destro lo terrà 2 mesi fermo. Sposito il 12 agosto ha firmato col Trapani; lascia con 0 minuti.

Ben 7 uscite tra i difensori. È ancora svincolato Fiamozzi (32 anni): 71 presenze (1 gol) in due anni e mezzo, tra alti e bassi. È ancora senza squadra e c’è qualche sirena in C (Union Brescia di Aimo Diana). Tre cessioni: Stramaccioni il 21 agosto ha firmato col Trapani, Nahounou il 12 agosto è tornato in Francia (Nancy, Ligue 2), e Meroni il 1° settembre ha raggiunto il Bari. Per Stramaccioni zero gettoni in granata, per il francese solo 78 minuti; per Meroni ben 37 presenze. Non rinnovato Brekalo (22 anni), una meteora da zero presenze: è stato in prova in C al Gubbio, vedremo dove andrà.

Due i prestiti scaduti: Lucchesi è rientrato alla Fiorentina, e il 18 luglio è passato di nuovo in prestito al Monza (obbligo di riscatto a certe condizioni). Per lui 27 presenze a Reggio con 2 gol. Poi Sosa (8 presenze non troppo fortunate): rientrato al Bologna, il 23 luglio ha firmato per un nuovo prestito in Colombia (Independiente Santa Fe).

Quattro uscite a centrocampo. È ancora svincolato Kabashi, 31 anni. In tre anni ha fatto 74 presenze e 6 gol. Per lui le sirene del "solito" Brescia di Diana, e soprattutto quelle dell’Ascoli, sempre in C. Un giallo: a inizio agosto sembrava tutto fatto con l’Ascoli, ma si diffuse la storia che tutto saltò a causa della sua richiesta, respinta, di vivere in riviera e non in città. Negli stessi giorni proprio Kabashi, via social, scrisse "cosa mi tocca sentire", smentendo quella versione.

Poi 3 prestiti conclusi: Kumi (8 presenze), rientrato al Sassuolo, l’8 luglio è andato in prestito all’Avellino. Ignacchiti (33 presenze) è rientrato a Empoli: contro la Reggiana ha indossato la fascia da capitano. Sersanti non è stato riscattato ed è rientrato alla Juventus: il 22 agosto lo ha preso il Modena sempre in prestito ma con obbligo di riscatto (un milione circa). A Reggio 38 presenze con 4 gol.

In trequarti niente più Vergara (42 presenze con 5 gol): rientrato al Napoli, è stato fortemente trattenuto da Antonio Conte in persona. Ha esordito con gli azzurri proprio a Reggio, contro il Sassuolo.

Hanno salutato 4 attaccanti: Varela (56 presenze e 5 gol) l’8 luglio è stato ceduto in C all’Arezzo, e Vido (8 gol in 34 partite) non ha rinnovato e dal 5 agosto è del Brescia. Non hanno rinnovato nemmeno Destro (34 anni) e Pettinari (33 anni): per il primo (solo 6’ in granata) ci sono le sirene in B di Pescara e Padova, e per Pettinari (3 gol in 32 presenze) un po’ di B con Padova e Frosinone, e C, su tutte Cosenza e Triestina. Per gli svincolati c’è tempo fino al 22 dicembre.