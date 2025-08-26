Piccinini corona il sogno con l’esordio in A
Gabriele, 24 anni, è entrato nel finale di Atalanta-Pisa. Marcandalli gioca (bene) nel Genoa. Alvini parte con una vittoria col suo Frosinone
Difficilmente Gabriele Piccinini dimenticherà la trasferta di Bergamo, che segna l’esordio personale dell’atleta reggiano in serie A. Dodici minuti nel finale di gara per contribuire all’ottimo pareggio (1-1) del Pisa con l’Atalanta.
Punti fermi nella Reggiana di Alessandro Nesta, stato d’animo attuale opposto: Marcandalli sembra avere tutta la fiducia di Vieira e gioca (bene) titolare nel Genoa che impatta 0-0 con il Lecce, Alessandro Bianco è escluso dai convocati di Pioli nella Fiorentina (1-1 a Cagliari), praticamente certa la partenza del centrocampista per il quale sicuramente non mancano gli estimatori.
SERIE B Inizia bene l’avventura di Max Alvini sulla panchina del Frosinone: 2-0 all’Avellino (spezzone per Kumi, in panchina il nuovo acquisto Fontanarosa). Lucchesi ed Ignacchiti in campo dall’inizio nelle vittorie di Monza ed Empoli rispettivamente contro Mantova e Padova.
SERIE C Nel girone A, la prodezza di Pitou (servito da Zamparo, titolare anche Muroni) da centrocampo regala i 3 punti all’Alcione (1-0 Triestina), Capone a segno (destro piazzato) nel Trento (Pellegrini titolare) che sorprende 0-2 la Giana Erminio, sperava in un esordio migliore Aimo Diana per il suo Union Brescia (Vido e Guglielmotti dall’inizio): davanti agli 8mila del "Rigamonti", l’Arzignano passa al 90’ (1-2). Sorride Luciano Foschi (Renate vittorioso 0-1 in casa Pergolettese), non basta alla Pro Patria il colpo di testa vincente di Udoh, il successo è della Pro Vercelli 2-3.
Nel girone B, cede 1-0 il Forlì di Cavallini e Pellizzari in casa della favorita Arezzo (Venturi tra i pali, Varela entra nel finale), la Torres di Michele Pazienza supera di misura (1-0) il Pontedera del 71enne Leonardo Menichini. Nel girone C, un destro da fuori area di Simone Mazzocchi regala il 2-2 finale al Cosenza contro il Monopoli di mister Colombo, Lunetta chiude in tap-in il clamoroso 6-0 del Catania sul Foggia di Delio Rossi.
ESTERO Ex granata scatenati in Turchia. Bruno Petkovic si sblocca nella neopromossa Kocaelispor che però deve cedere 3-1 al Fenerbahce di Mourinho. Nella seconda divisione invece è il difensore albanese Ajeti ad andare a segno nel Bodrum (3-1 al Sakaryaspor) che tenta la risalita in massima serie.
Nella Championship (Serie B) inglese, un assist per Kargbo nello 0-3 del Blackburn in casa dell’Hull City; l’attaccante della Sierra Leone, ceduto dal Cesena nel gennaio scorso è ancora alla ricerca del primo gol "britannico".
Ha debuttato invece nei colombiani dell’Independiente Santa Fe, il difensore Joaquin Sosa, la vittoria però va al Fortaleza (2-0).
