Piccinini corona il sogno con l’esordio in A

Gabriele, 24 anni, è entrato nel finale di Atalanta-Pisa. Marcandalli gioca (bene) nel Genoa. Alvini parte con una vittoria col suo Frosinone

di MATTEO GENOVESI
26 agosto 2025
Gabriele Piccinini, Massimiliano Alvini e Alessandro Marcandalli

Gabriele Piccinini, Massimiliano Alvini e Alessandro Marcandalli

Difficilmente Gabriele Piccinini dimenticherà la trasferta di Bergamo, che segna l’esordio personale dell’atleta reggiano in serie A. Dodici minuti nel finale di gara per contribuire all’ottimo pareggio (1-1) del Pisa con l’Atalanta.

Punti fermi nella Reggiana di Alessandro Nesta, stato d’animo attuale opposto: Marcandalli sembra avere tutta la fiducia di Vieira e gioca (bene) titolare nel Genoa che impatta 0-0 con il Lecce, Alessandro Bianco è escluso dai convocati di Pioli nella Fiorentina (1-1 a Cagliari), praticamente certa la partenza del centrocampista per il quale sicuramente non mancano gli estimatori.

SERIE B Inizia bene l’avventura di Max Alvini sulla panchina del Frosinone: 2-0 all’Avellino (spezzone per Kumi, in panchina il nuovo acquisto Fontanarosa). Lucchesi ed Ignacchiti in campo dall’inizio nelle vittorie di Monza ed Empoli rispettivamente contro Mantova e Padova.

SERIE C Nel girone A, la prodezza di Pitou (servito da Zamparo, titolare anche Muroni) da centrocampo regala i 3 punti all’Alcione (1-0 Triestina), Capone a segno (destro piazzato) nel Trento (Pellegrini titolare) che sorprende 0-2 la Giana Erminio, sperava in un esordio migliore Aimo Diana per il suo Union Brescia (Vido e Guglielmotti dall’inizio): davanti agli 8mila del "Rigamonti", l’Arzignano passa al 90’ (1-2). Sorride Luciano Foschi (Renate vittorioso 0-1 in casa Pergolettese), non basta alla Pro Patria il colpo di testa vincente di Udoh, il successo è della Pro Vercelli 2-3.

Nel girone B, cede 1-0 il Forlì di Cavallini e Pellizzari in casa della favorita Arezzo (Venturi tra i pali, Varela entra nel finale), la Torres di Michele Pazienza supera di misura (1-0) il Pontedera del 71enne Leonardo Menichini. Nel girone C, un destro da fuori area di Simone Mazzocchi regala il 2-2 finale al Cosenza contro il Monopoli di mister Colombo, Lunetta chiude in tap-in il clamoroso 6-0 del Catania sul Foggia di Delio Rossi.

ESTERO Ex granata scatenati in Turchia. Bruno Petkovic si sblocca nella neopromossa Kocaelispor che però deve cedere 3-1 al Fenerbahce di Mourinho. Nella seconda divisione invece è il difensore albanese Ajeti ad andare a segno nel Bodrum (3-1 al Sakaryaspor) che tenta la risalita in massima serie.

Nella Championship (Serie B) inglese, un assist per Kargbo nello 0-3 del Blackburn in casa dell’Hull City; l’attaccante della Sierra Leone, ceduto dal Cesena nel gennaio scorso è ancora alla ricerca del primo gol "britannico".

Ha debuttato invece nei colombiani dell’Independiente Santa Fe, il difensore Joaquin Sosa, la vittoria però va al Fortaleza (2-0).

© Riproduzione riservata

