Preoccupa il polpaccio di Rozzio. Oggi ne sapremo di più

Due giorni di riposo dopo il dispendioso 2-2 col Catanzaro: la Reggiana tornerà ad allenarsi domani mattina al centro sportivo "Villa Granata". Da valutare, oltre a Stulac e Quaranta (e verificare a che punto sia Magnani), anche Marras e soprattutto capitan Rozzio.

In queste ore verranno fatti gli approfondimenti del caso sul polpaccio sinistro del difensore, uscito sabato dopo appena 12 minuti molto dolorante dopo un movimento un po’ strano della gamba sinistra.

Nel mirino della squadra c’è il "Druso" di Bolzano, tana del Sudtirol. La quinta giornata granata si svolgerà lì, sabato alle 15.

Non solo: martedì 30 settembre a Reggio arriverà lo Spezia per il primo infrasettimanale, e poi, sabato 4 ottobre, delicato derby a Cesena.

La difesa per ora è contata (solo Libutti, Papetti e Bonetti pienamente integri): l’obiettivo è recuperare qualcuno, su tutti Magnani e Quaranta, viste le gare ravvicinate.

Per Manuel Marras si è trattato di un indurimento muscolare al polpaccio, conseguenza di una botta: l’esterno era in sala stampa post gara ed era abbastanza tranquillo.

