Prestazione maiuscola: sbancata Cesena

CESENA 1 REGGIANA 2

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (dal 29’ s.t. Magni), Francesconi (dal 9’ s.t. Bastoni), Castagnetti (dal 29’ s.t. Diao), Berti, Adamo (dal 1’ s.t. Celia); Blesa, Shpendi (dal 16’ s.t. Olivieri). A disp.: Siano, Ferretti, Arrigoni, Amoran, Guidi, Piacentini, Frabotta. All.: Mignani.

REGGIANA (3-4-3): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti (dal 1’ s.t. Magnani); Marras (dal 36’ s.t. Tripaldelli), Reinhart (dal 36’ s.t. Mendicino), Charlys, Bozzolan; Tavsan (dal 19’ s.t. Bertagnoli), Girma (dal 29’ s.t. Novakovich), Portanova. A disp.:Seculin, Saro, Vallarelli, Basili, Rover, Conté, Lambourde. All. Dionigi.

Arbitro: Fabbri (Mastrodonato - Fontemurato). IV uomo: Silvestri. Var/Avar (Camplone – Ferrieri Caputi)

Reti: Ciervo al 15’, Tavsan al 20’, Portanova 24’ p.t.

Note: ammoniti Bonetti, Motta, Reinhart, Ciervo, Berti Espulso Bastoni al 42’ s.t. Angoli 4-0. Rec 1’+ 4’. Spettatori 11.703 (1.213 ospiti). Incasso: 193.780 euro.

Notte magica in Romagna, Reggiana corsara e derby in tasca. La squadra di Dionigi si regala un’impresa destinata a restare nella memoria collettiva di chi c’era (1213 i cuori granata al ‘Manuzzi’), ma anche di chi ha tifato e sofferto da casa, accompagnando virtualmente al traguardo della prima vittoria esterna tutta la truppa. Perfetto il piano tattico con cui si è deciso di rinunciare al centravanti classico (Novakovich) per non dare riferimenti ai centrali avversari, forti nel corpo a corpo, ma letteralmente travolti dal talento in velocità della ‘4x100’ formata da Girma, Tavsan, Portanova e Marras. Un ‘trucchetto’ che il trainer aveva utilizzato anche l’anno scorso col Modena, quando fu Sersanti ‘trequartista’ a stordire Zaro, chiamato fuori dalla propria ‘comfort zone’.

E pensare che i granata erano andati sotto nel punteggio dopo appena 15’, subendo un’incursione di Ciervo (tiro dal limite deviato), ma la reazione è stata immediata e addirittura doppia. Spettacolari e straripanti le azioni che hanno segnato il match, la prima ispirata da Marras che si è fatto 30 metri palla al piede e ha triangolato con Girma, servendo poi l’assist per il gol di Tavsan; la seconda, invece, è stata ancora più raffinata: con Tavsan che ha offerto di tacco all’accorrente Girma che dall’area piccola l’ha messa in mezzo per il raddoppio di Portanova.

Nella ripresa il Cesena ha provato in ogni modo ad agguantare il pareggio, ma è andato a sbattere contro Motta, ha colpito un palo con Ciofi e ha poi fallito una clamorosa occasione con Olivieri (al 36’) che ha calciato alle stelle a tu per tu col portiere. Il forcing dei romagnoli è stato totale ed è andato avanti fino all’ultimo secondo nonostante l’espulsione di Bastoni (rosso per proteste suggerito a Fabbri dal quarto uomo), ma la resistenza della Reggiana – rinforzata dal debutto di Magnani dopo l’intervallo – è stata eroica. Nove punti dopo sette giornate sono un bottino eccellente.