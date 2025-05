Prima ufficiale con l’Empoli. Sarà gara secca di Coppa

La Reggiana giocherà la prima partita ufficiale della prossima stagione in casa dell’Empoli, in Coppa Italia, salvo colpi di scena entro Ferragosto (l’anno scorso fu il 9). Con la conclusione del campionato di Serie A - che ha visto il club del presidente Corsi retrocedere proprio nell’ultima giornata dopo la sconfitta a Verona - è già tempo di definire gli accoppiamenti che disegneranno il cammino per il trofeo tricolore. La Lega, visto il caos scoppiato con la penalizzazione al Brescia e la conseguente (probabile) retrocessione diretta, si è riservata il diritto di cambiare in un secondo momento alcuni criteri per la composizione del tabellone finale, ma l’incrocio che riguarda i granata non dovrebbe (condizionale più che mai d’obbligo) subire variazioni. La squadra di Dionigi che ha concluso il campionato al 13° posto entrerà in gioco dai 32esimi, saltando il ‘turno preliminare’ che invece coinvolge le neopromosse dalla Serie C e le seconde classificate dei tre gironi della seconda serie, con il Rimini – vincitore della Coppa Italia di Serie C – a completare il quadro. La formula, lo ricordiamo, prevede una ‘gara secca’ in questa fase, senza supplementari ma calci di rigore in caso di parità dopo i novanta minuti (si andrà avanti così fino ai quarti di finale); esattamente com’era successo l’anno scorso nella sfida contro il Genoa giocata a Marassi e persa per 1 a 0 (rete di Messias). Se i granata dovessero passare il turno, dovrebbero affrontare la vincente della sfida tra la Virtus Entella e lo stesso Genoa. Discorsi che comunque sono prematuri, perché prima ci saranno diverse settimane roventi per la giustizia sportiva. A tal proposito, ieri è arrivata la scelta del consiglio federale di ‘riposizionare la data della disputa delle gare di playout dopo la decisione del secondo grado della Giustizia Sportiva’ a cui si è appellato il club di Cellino. Le date individuate sono quelle di domenica 15 giugno e venerdì 20. Al momento si giocheranno la permanenza in Serie B la Sampdoria e la Salernitana, con i campani che avranno a disposizione due risultati su tre e la gara di ritorno davanti al proprio pubblico. Il Brescia (penalizzato e retrocesso) spera di riuscire a ribaltare il verdetto, ma l’unica certezza è che – comunque vada a finire questa vicenda – sarà l’ennesima pagina molto imbarazzante del nostro calcio. La Reggiana, per fortuna, sta alla finestra e osserva gli sviluppi, sicura di essere ancora ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. Il terzo consecutivo, un risultato che mancava da 33 anni.