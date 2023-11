Primavera. Buon pareggio in casa del Venezia

Pareggio esterno per la Primavera della Reggiana (9), che centra il secondo risultato utile di fila impattando a reti bianche sul campo del Venezia (6) e mantenendo le 3 lunghezze di vantaggio sulla penultima piazza, detenuta in coabitazione dai lagunari e dal Cittadella. Reduce dal successo casalingo col Brescia, la squadra granata soffre al cospetto di un avversario esperto e il numero 1 Motta è spesso chiamato agli straordinari: la sua porta, tuttavia, rimane inviolata, a dimostrazione di un reparto difensivo solido; è in attacco che la Reggiana può fare meglio, visto che le sole 7 reti segnate in 9 match le valgono il ruolo di peggior reparto offensivo del girone insieme a FeralpiSalò e Alessandria. Sabato un’altra trasferta, stavolta a Cremona.

Questo l’11 schierato da Andrea Costa: Motta, Di Turi, Rouiched, Biolchi (33’ st Campaniello), Paterlini (45’ st Brevini), Meringolo, Camara, Shaibu, Pederzini (16’ st D’Angelo), Natale (16’ st Blanco), Casini. A disp. Donelli, Sabbar, Ferrari, Barbieri, Abbruscato, Pirazzoli, Silipo.