Primavera. Col Modena è pari nel finale
MODENA 2 REGGIANA 2 MODENA: Bosi, Ungureanu, Egharevba, Arnaboldi, Rubino, Guiyong, Molara (1’ st Mampuya), Wiafe, Colpo (14’ st Lo Conte), Goulart...
MODENA2REGGIANA2
MODENA: Bosi, Ungureanu, Egharevba, Arnaboldi, Rubino, Guiyong, Molara (1’ st Mampuya), Wiafe, Colpo (14’ st Lo Conte), Goulart (23’ st Carreri), Sarris (1’ st Buonaiuto). A disp. Boschetti, Caiazzo, Bellofiore, Cervi, Polenghi, Bruno, Zidouh, Diarra. All. Mandelli.
REGGIANA: Fajt, Gilli, Bassi (23’ st Carpi), Silipo (1’ st Ciobanu), Agnesini, Alizoni, Benson (40’ st Belicchi), Visentin (13’ st Omoruyi), Conte, Turchi, Banse. A disp. Cacciamani, Magnanini, Simoni, Fanari, Miceli, Maramarco, Campani, Pirruccio. All. Turrini.
Arbitro: Stanzani di Bologna.
Reti: 9’ Colpo, 13’ Visentin; 5’ st Mampuya, 44’ st Ciobanu.
Note: espulso Rubino al 13’ pt per fallo da ultimo uomo. Amm. Silipo Conte, Ciobanu e Ungureanu.
La Regia conquista il primo punto rimontando un Modena (5) in 10 per oltre un’ora. Colpo, di tacco, porta avanti i gialli, che poi restano in 10 per il fallo da ultimo uomo di Rubino e subiscono subito il pari di Visentin. Nella ripresa i locali avanti con Mampuya, prima del 2-2 nel finale di Ciobanu.
