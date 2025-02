Primavera: i granatini cadono anche sul campo dell’AlbinoLeffe. Gli uomini di Turrini sono penultimi e giocherebbero il playout. Crisi senza fine: arriva l’ottava sconfitta di fila

ALBINOLEFFE5REGGIANA1

ALBINOLEFFE: Taramelli, Brighenti, Brambilla, Delcarro (27’ st Montanelli), Borghi, Ceresoli, Nespoli (44’ st Patelli), Belli (40’ st Bettoni), Longo (27’ st Stingaciu), Farina, Ronzoni (27’ st Daha). A disp. Bersanetti, De Gennaro, Bergonzi, Lombardi, Buzzoni, Gamba, Rinaldi. All. Maffioletti.

REGGIANA: Rubboli, Zingone, Maggiore (13’ st Ferretti), Pigati (40’ st Shaibu), Alfani, Gueye, Cavaliere, Majdenic (27’ st Biolchi), Kljajic (27’ st Natale), Tessitori, Penta (27’ st Fontanini). A disp. Aibangbee, Agnesini, Silipo, Viti, Legati, Sula, Fitto. All. Turrini.

Arbitro: Carrisi di Padova.

Reti: 3’ Kljajic (R), 11’ Longo (A), 34’ Nespoli (A), 37’ Delcarro (A); 20’ st Belli (A), 21’ st Ronzoni (A).

Note: ammonito Pigati.

La serie negativa della Primavera della Reggiana prosegue sul campo dell’AlbinoLeffe. Quello che doveva essere uno scontro diretto in chiave salvezza (scende in Primavera 3 una sola squadra, l’11 di Turrini sarebbe oggi ai playout in virtù del penultimo posto in clasifica), si trasforma nell’ennesima goleada subita dai granatini, travolti 5-1 dopo un buon inizio e giunti ora ad 8 kappao di fila. Al 3’ Noa Kljajic (foto) porta in vantaggio gli ospiti, presentandosi tutto solo davanti a Taramelli e freddandolo senza pietà, ma lo 0-1 dura pochi minuti, il tempo che Longo riceva una sfera in area piccola e non lasci scampo a Rubboli.

L’AlbinoLeffe sorpassa nella seconda metà della prima frazione, con l’uno-due firmato Nespoli e Del Carro, poi a metà ripresa completa l’opera, dapprima con una bella azione di Longo che serve a Belli il tap-in del poker e, dopo 60 secondi, con una progressione di Ronzoni.

Classifica: Como 42, Parma 41, Vicenza 34, Renate 31, Virtus Entella 30, Spal 27, Modena e Padova 25, Sudtirol 24, Brescia 21, Cittadella e Pro Vercelli 19, Albinoleffe 18, Venezia 15, Reggiana 14, Feralpisalò 13.