  4. Primavera sconfitta al fotofinish. Turrini si mangia le dita. La sua squadra riprende il Brescia, ma poi perde

Primavera sconfitta al fotofinish. Turrini si mangia le dita. La sua squadra riprende il Brescia, ma poi perde

UNION BRESCIA 2 REGGIANA 1 UNION BRESCIA: Domioli, Romani, Dainesi (18’ st Bergomi), Buratto (42’ st Ravelli), Chiari, Facchini, Orio, Simoncelli,...

di DAMIANO REVERBERI
14 settembre 2025
Ogni domenica, in casa e in trasferta, la Reggiana ha sempre un grande sostegno

Ogni domenica, in casa e in trasferta, la Reggiana ha sempre un grande sostegno

UNION BRESCIA 2 REGGIANA 1

UNION BRESCIA: Domioli, Romani, Dainesi (18’ st Bergomi), Buratto (42’ st Ravelli), Chiari, Facchini, Orio, Simoncelli, Bigatti (27’ st Biritwum), Leporini (18’ st Goffi), Zanini (42’ st Tagliabue). A disp. Grazioli, Azzini, Luciani, Zulberti, Magli, Inselvini, Chini. All. Ferrari.

REGGIANA: Enza, Gilli, Bassi (25’ st Carpi), Silipo, Visentin, Alizoni, Benson, Maisterra (14’ st Fanari), Cavaliere, Turchi (35’ st Giorgio), Contè. A disp. Fajt, Ciobanu, Campani, Carpi, Miceli, Maramarco, Dionigi, Pirruccio, Belicchi. All. Turrini.

Arbitro: Matteo di Sala Consilina.

Reti: 35’ st Zanini (B), 43’ st Contè (R), 49’ st Biritwum (B).

Note: espulso il preparatore dei portieri Rossi (R) per proteste; ammoniti Bigatti, Zanini (B), Silipo, Alizoni e Fanari (R).

Primavera, che beffa. La squadra di Turrini riesce a rimettere in piedi nel finale il match d’esordio contro l’Union Brescia, dopo esser passata in svantaggio a 10’ dal termine, ma viene punita all’ultimo secondo e torna a casa a mani vuote. Peccato, perché Cavaliere e compagni giocano una gara di buon livello, comandando per lunghi tratti il gioco, ma non riescono a concretizzare le occasioni avute: a 10’ dal termine sono i lombardi a passare in vantaggio con Zanini e l’impresa si fa ancora più ardua, ma ad una manciata di minuti dal 90’ è Contè a far esultare gli ospiti firmando il gol del pari con una bella deviazione che fulmina Domioli. Il recupero, però, è fatale: nell’ultima azione della partita è Biritwum, entrato in campo a metà ripresa al posto di Bigatti, a fulminare Enza e a regalare i 3 punti ai suoi. La Reggiana, nel prossimo turno, riceverà l’Albinoleffe, vittorioso 3-0 sul Renate.

© Riproduzione riservata

