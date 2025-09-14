Primavera sconfitta al fotofinish. Turrini si mangia le dita. La sua squadra riprende il Brescia, ma poi perde

UNION BRESCIA 2 REGGIANA 1

UNION BRESCIA: Domioli, Romani, Dainesi (18’ st Bergomi), Buratto (42’ st Ravelli), Chiari, Facchini, Orio, Simoncelli, Bigatti (27’ st Biritwum), Leporini (18’ st Goffi), Zanini (42’ st Tagliabue). A disp. Grazioli, Azzini, Luciani, Zulberti, Magli, Inselvini, Chini. All. Ferrari.

REGGIANA: Enza, Gilli, Bassi (25’ st Carpi), Silipo, Visentin, Alizoni, Benson, Maisterra (14’ st Fanari), Cavaliere, Turchi (35’ st Giorgio), Contè. A disp. Fajt, Ciobanu, Campani, Carpi, Miceli, Maramarco, Dionigi, Pirruccio, Belicchi. All. Turrini.

Arbitro: Matteo di Sala Consilina.

Reti: 35’ st Zanini (B), 43’ st Contè (R), 49’ st Biritwum (B).

Note: espulso il preparatore dei portieri Rossi (R) per proteste; ammoniti Bigatti, Zanini (B), Silipo, Alizoni e Fanari (R).

Primavera, che beffa. La squadra di Turrini riesce a rimettere in piedi nel finale il match d’esordio contro l’Union Brescia, dopo esser passata in svantaggio a 10’ dal termine, ma viene punita all’ultimo secondo e torna a casa a mani vuote. Peccato, perché Cavaliere e compagni giocano una gara di buon livello, comandando per lunghi tratti il gioco, ma non riescono a concretizzare le occasioni avute: a 10’ dal termine sono i lombardi a passare in vantaggio con Zanini e l’impresa si fa ancora più ardua, ma ad una manciata di minuti dal 90’ è Contè a far esultare gli ospiti firmando il gol del pari con una bella deviazione che fulmina Domioli. Il recupero, però, è fatale: nell’ultima azione della partita è Biritwum, entrato in campo a metà ripresa al posto di Bigatti, a fulminare Enza e a regalare i 3 punti ai suoi. La Reggiana, nel prossimo turno, riceverà l’Albinoleffe, vittorioso 3-0 sul Renate.