Primo tempo da leoni, poi il Pisa resuscita

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri (1’st Calabresi), Canestrelli, Caracciolo, Esteves; Nagy (1’st D’Alessandro), Marin; Lisandru Tramoni (36’st Torregrossa), Valoti (1’st Arena), Mlakar; Moreo (24’st Bonfanti). A disp.: Loria, Hermannsson, Tourè, Vignato, Masucci, De Vitis, Piccinini. All.: Aquilani

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Romagna, Marcandalli; Portanova (29’st Libutti), Kabashi, Bianco (29’st Varela), Fiamozzi; Antiste (29’st Crnigoj), Melegoni; Gondo. A disp.: Sposito, Satalino, Rozzio, Cigarini, Reinhart, Nardi, Szyminski, Pajac, Girma. All.: Nesta

Arbitro: Zufferli di Udine (Mokhtar di Lecco e Bahri di Sassari; IV ufficiale Bordin di Bassano; Var Serra di Torino, Avar Miele di Nola)

Reti: Melegoni (R) al 9’pt, Valoti (P) su rig. al 16’pt, Antiste (R) al 34’pt, Bonfanti (P) al 37’st.

Note: spettatori 7489, di cui 900 nel settore ospiti. Ammoniti Bianco, Canestrelli, Barbieri, Valoti, Marin, Esteves, Kabashi, D’Alessandro e Arena. Espulso il diesse granata Goretti al 44’st per proteste. Angoli: 6-3. Recuperi: 2’ e 5’.

Un buon primo tempo non basta alla Reggiana per sbancare Pisa: mettendo tutto sul piatto della bilancia il pareggio è il risultato giusto, anche se a otto minuti dal novantesimo la truppa di Nesta era in vantaggio.

Poi ci ha pensato Bonfanti (arrivato dal Modena giovedì) a rimettere in equilibrio la partita.

E alla fine la Reggiana deve ringraziare il solito Bardi che all’85’ ha fatto un miracolo su uno splendido tiro ancora di Bonfanti, uno dei cambi decisi da Aquilani nella ripresa.

Sono stati proprio gli inserimenti di D’Alessandro, Calabresi, Arena e Bonfanti a dare nuova linfa a un Pisa che nel primo tempo è stato dominato dalla Reggiana.

La Reggiana inizia così il 2024, e il girone di ritorno, salendo a 24 punti, e allungando sulla zona playout (ora +4).

Da mangiarsi le mani l’annullamento del possibile 3-1 di Gondo nel recupero del primo tempo: peccato, andare all’intervallo sul 3-1 sarebbe stata tutt’altra cosa.

La giornata degli oltre mille tifosi reggiani era iniziata colorando di granata Piazza dei Miracoli con le immancabili foto a "reggere" la torre pendente. Anche la partita era cominciata alla grande, con una bella esultanza: al 9’ il primo (euro) gol in granata di Melegoni (alla Del Piero) aveva portato avanti i suoi.

Poco dopo fallo di mano di Sampirisi, ed è rigore: dal dischetto non ha sbagliato Valoti (7° sigillo).

Portanova ha sfiorato il 2-1 con un pallonetto: gol arrivato, comunque, con Antiste (4° centro) che ha punito Nicolas uscito a farfalle.

Poi l’episodio di Gondo e tutti negli spogliatoi con la Reggiana in vantaggio.

I ’volti nuovi’ della ripresa, come detto, hanno rivoltato come un calzino il Pisa che, con l’aiuto dei propri tifosi (nella ripresa hanno cantato dopo un primo tempo muto per protesta), ha schiacciato la ‘Regia’. Varela a 9’ dal termine ha mandato alto dal limite, e nell’azione dopo il gol di Bonfanti (male Marcandalli, "bucato" dall’assist di Torregrossa) ha fissato il 2-2.

Girma non ha giocato per un problema gastrointestinale; Lanini, in partenza, non è stato convocato. Bianco, ammonito, era diffidato: salterà il Como (2° in classifica). Sabato (ore 14) a Reggio arriveranno proprio i forti lombardi.