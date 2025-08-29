Pronto per l’Empoli, ma infuriato col mercato. Dionigi: "Vado, no resto... così è un inferno"

Mister Dionigi, avete metabolizzato la sconfitta di Palermo? "Quando perdi il dispiacere c’è sempre, però riguardando più volte la partita la Reggiana ne esce rafforzata perché ha fatto una buona prestazione. Soprattutto nella seconda fase del secondo abbiamo fatto bene. Siamo stati dei polli a pigliare il raddoppio praticamente subito. È anche vero che davanti a 30mila spettatori, con tanti giovani e un po’ corti nei cambi…Sono cose che possono succedere". Adesso vi tocca l’Empoli che avete già affrontato in Coppa Italia due settimane fa. "Ma sarà un Empoli diverso e che ha messo dentro 4-5 giocatori di categoria. Onestamente, al di là del risultato, mi aspetto che sia diversa anche la partita. Si gioca di sera, mentre là era al pomeriggio e poi avremo entrambe una condizione atletica superiore. Noi comunque dobbiamo giocare per vincere, è una questione di mentalità".

Quanto vi sta dando fastidio il calciomercato ancora aperto? "È un disastro. Giocare le partite in queste condizioni qui: vado, rimango, forse resto… Poi ti arriva quello che non è allenato e lo devi aspettare. Ma non è solo il mio pensiero, la pensano tutti così. Finalmente sta per chiudere e poi vedrete che anche tanti giocatori con idee diverse saranno costretti ad allinearsi…".

Girma è ancora fuori? "Sì, Natan sta seguendo un percorso personalizzato però si sta comunque tenendo in allenamento". Rozzio a Palermo è entrato per uno spezzone nel secondo tempo, adesso è pronto per giocare dal primo minuto? "È una valutazione che stiamo facendo. Come sapete sembrava guarito poi ha avuto questo problemino qui, quindi è una situazione da monitorare. Un po’ dipenderà anche dall’idea tattica che vorremo dare, decideremo solo poco prima della partita".

Ha parlato di calciomercato, l’arrivo di Magnani è una risorsa, ma poi ci sarà da gestire il discorso relativo a Meroni. È disponibile? Resterà in granata? "Meroni deve in primis recuperare la condizione migliore. La nostra idea è chiara ed è quella di avere due giocatori per ogni ruolo, quindi… (resta, ndr) però nel caso faremo di necessità virtù".

Ci sarà il ritorno del Gruppo Vandelli in Curva Sud dopo 15 anni e ci si aspetta una bella cornice di pubblico. "Lo abbiamo provato sulla nostra pelle a Palermo dove abbiamo assistito a uno spettacolo di pubblico che ha avuto inevitabilmente impatto anche su di noi. Siamo comunque stati bravi a reggere l’urto e vi garantisco che si sentivano anche i nostri tifosi. Ci aspettiamo che domani (stasera, ndr) ci diano una spinta importante e il colpo d’occhio in curva sarà ancora più bello. Sarà la prima partita in casa nostra e saranno il dodicesimo uomo in campo".

Francesco Pioppi