Questi granata sono ’pazzi’. Attacco e difesa zemaniani

Se uno volesse divertirsi non dovrebbe far altro che guardare una partita della Reggiana. Dopo il folle 4-3 per l’Avellino e il ciclo di fuoco di tre partite in sette giorni, i granata possono tirare il fiato e anche una riga per fare un primo bilancio a quasi un terzo di torneo. Per legarci alla prima frase, il dato sotto gli occhi di tutti è quello relativo agli estremismi di questa squadra, che ha fatto un grande avvio: i 18 gol fatti valgono il terzo migliore attacco di tutta la B (meglio solo il Frosinone con 20 e il Modena con 19), mentre i 18 subiti vogliono dire terza peggior difesa (ne han concessi di più solo Pescara, 23, e Avellino, 19). Mister Davide Dionigi a ogni conferenza stampa ricorda le assenze pesanti di Rozzio, Sampirisi, Quaranta, e anche la continua gestione di Magnani che ora è arrivato a due gare da titolare di fila, sperando siano di buona auspicio per una continuità che sarebbe un toccasana assoluto per la squadra.

Quel che viene da pensare dopo queste 11 partite è: la squadra se la gioca (e segna) con tutti, chissà cosa potrà fare quando riavrà i difensori. Per un team come quello granata che ha un obiettivo ben preciso, è fondamentale avere i piedi saldi per terra (ma perché no pure la consapevolezza che c’è margine per le soddisfazioni).

Dopo la chiusura dell’11° turno di ieri (Bari-Cesena 1-0, Catanzaro-Venezia 2-1, Modena-Juve Stabia 3-0, Monza-Spezia 1-0, Sampdoria-Mantova 0-1), la Reggiana si ritrova nona con 15 punti, al pari del Catanzaro che però "si prende" la zona playoff per la differenza reti. I punti sui playout sono quattro, e ci sono ben sei squadre tra i granata e l’Empoli (playout). Chiunque avrebbe messo la firma, anche per meno. C’è un trend che si sta confermando: in casa la Reggiana è imbattuta con tre vittorie e due pareggi, mentre in trasferta, in sei partite, sono arrivate ben quattro sconfitte, un pari e la vittoria di Cesena, anche se, tolta Bolzano, la squadra è sempre stata viva. Ora nel mirino c’è la partita di sabato, fondamentale a livello mentale: a Reggio, alle 15, arriverà l’Entella (13 punti), e dopo ci sarà l’ultima sosta autunnale per le nazionali. Per questo c’è grande voglia in casa granata di chiudere bene.

La squadra riprenderà i lavori oggi pomeriggio, e sarà una settimana cruciale per ragazzi come Marras e Portanova che hanno bisogno di recuperare energie. Per gli infortunati: Girma e Reinhart proveranno ad andare almeno in panchina. Papetti, al prossimo giallo, verrà squalificato: è diffidato. Capitolo restrizioni per le trasferte: nei prossimi giorni si attendono le decisioni su Carrara e Mantova, a fortissimo rischio.