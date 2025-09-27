Qui bolzano. "Siamo in fiducia,. Coulibaly in forse»

Sulla panchina del Sudtirol non ci sarà Castori, squalificato un turno per le offese rivolte all’arbitro Zanotti nel match col Frosinone (2-2), ma il vice Bocchini (foto): "La squadra arriva alla gara in un momento di fiducia, dopo una partita difficile che ha confermato la capacità del gruppo di reagire e trovare energie anche dai giocatori che subentrano. Stiamo valutando la condizione di Coulibaly per decidere se portarlo almeno in panchina. Il gruppo reagisce a queste situazioni con attenzione e professionalità".

Intanto prosegue la prevendita per l’attesissimo ‘derby’ con lo Spezia, in scaletta martedì alle 20,30 al ‘Città del Tricolore’. Per l’occasione il club ha stabilito un’apertura straordinaria dello store anche lunedì e martedì (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19). In alternativa è possibile effettuare l’acquisto su Vivaticket e in tutti i negozi autorizzati. I botteghini dello stadio saranno in funzione a partire dalle 19 di martedì, mentre per i tifosi ospiti l’acquisto dei tagliandi è vincolato alla fidelity ‘Eagle Card’, fino alle 19 di lunedì.

f.p.