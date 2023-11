Qui cosenza. Caserta recupera capitan D’Orazio. I calabresi non vincono da un mese Il Cosenza si allena in vista del match con la Reggiana. Il capitano D'Orazio ritorna a prendersi la corsia sinistra, mentre Caserta ha dubbi su Florenzi, Canotto, Mazzocchi, Forte e Tutino per altre due maglie. Il 4-2-3-1 dell'allenatore Caserta è pronto per la vittoria che manca dal 7 ottobre.