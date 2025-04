Reggiana: allenamenti intensi per il derby al Braglia, assenti Vergara e Di Pardo

Proseguono gli allenamenti della Reggiana in vista del derby di giovedì (ore 15) al ‘Braglia’. Ieri la truppa di Dionigi ha svolto una seduta pomeridiana che verrà ripetuta oggi, mentre la rifinitura sarà domattina. Il tecnico dovrà fare a meno di Vergara, squalificato un turno dopo il decimo giallo rimediato col Cittadella, ma spera di poter recuperare Meroni almeno per uno spezzone di gara. I canarini invece non avranno l’esterno destro Di Pardo (un turno di squalifica dopo il ‘rosso’ ricevuto col Bari) e sono in ansia per le condizioni di Antonio Palumbo (foto) leader della squadra di Mandelli. Il centrocampista classe ’96 - 9 gol e 10 assist - è uscito alla fine del primo tempo dell’ultima sfida con i pugliesi per il riacutizzarsi di un fastidio al ginocchio sinistro che lo tormenta da diverse settimane. Il suo impiego è quindi in dubbio anche se dall’ambiente canarino filtra un cauto ottimismo per il suo impiego nella sfida di giovedì.

Curiosità. Una storia cominciata oltre un secolo fa, con il primo derby datato 24 ottobre 1920, quando erano ancora lontani i campionati a girone unico. A Modena sperano, dopo il blitz dell’andata a Reggio che mancava ai canarini da ben 74 anni, di fare il bis di vittorie in stagione contro i granata. Una doppietta che ai canarini manca da 81 anni, dal cosiddetto ‘torneo di guerra’ del 1943/44.

Biglietti. Raggiunta quota 5000 biglietti venduti, di cui 1600 nel settore ospiti. L’affluenza, considerati i 6078 abbonati, è già di oltre 11000 presenze. I reggiani possono acquistare fino alle 19 di domani.

Playout. La Lega ha fissato le date: andata lunedì 19 maggio, ritorno sabato 24.