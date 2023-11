Reggiana: con l'Ascoli un altro 1-1 interno

Reggio Emilia, 25 novembre 2023 – La Reggiana rientra dalla sosta con un pari: un risultato che, mettendo tutto sulla bilancia, ci sta, ma i granata hanno colpito due legni (Antiste palo interno nel primo tempo e Cigarini traversa nella ripresa su punizione).

A passare in vantaggio, al primo tentativo, è stato l’Ascoli al 15’: una bordata all’incrocio di Mendes. La Reggiana ha aumentato la pressione trovando il pari con Pieragnolo al rientro dall’intervallo: una gran botta al volo su cross di Varela. In generale, difesa e lanci lunghi per i bianconeri, mentre la 'Regia' ha fatto a tratti il solito gioco (Cigarini molto lucido, il migliore).

La Reggiana sale a 16 punti, e la situazione generale nella parte medio bassa di classifica è rimasta simile. Sabato si andrà a Modena: derby che inizierà alle 14. Oggi il Modena ha pareggiato 1-1 a Parma.

Tornando alla Reggiana: da monitorare Gondo, uscito al 25’ del primo tempo per un problema muscolare.

Il tabellino dell'incontro

REGGIANA-ASCOLI 1-1

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Libutti, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo (38’st Pajac); Portanova (27’st Crnigoj), Cigarini, Bianco; Antiste, Girma (27’st Melegoni); Gondo (25’pt Varela). A disp.: Sposito, Satalino, Lanini, Fiamozzi, Da Riva, Nardi, Sampirisi, Kabashi. All.: Nesta

ASCOLI (3-4-1-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Falzerano (15’st Bayeye), Gnahorè (31’st Milanese), Di Tacchio, Falasco; Masini (15’st Manzari); Mendes (28’st Millico), Rodriguez (15’st Giovane). A disp.: Barosi, Bolletta, Haveri, D’Uffizi, Adjapong, Rossi. All.: Castori

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno (Niedda e Severino; IV ufficiale Rinaldi; Var Di Martino, Avar Paganessi)

Reti: Mendes (A) al 15’pt, Pieragnolo (R) al 5’st.

Note: spettatori 8512 (di cui 795 da Ascoli), per un incasso lordo di 92.117,95 euro. Ammoniti Masini, Rodriguez, Cigarini, Mendes, Botteghin. Espulso per proteste al 17’pt il diesse dell’ Ascoli Marco Giannitti.

Angoli: 9-5.

Recuperi: 2’ e 6’.