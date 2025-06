Reggiana: Carmelo Salerno annuncia il nuovo direttore sportivo

Oggi il presidente Carmelo Salerno incontrerà il patron Romano Amadei e il vice presidente Giuseppe Fico e gli comunicherà chi ha scelto come direttore sportivo. Ovviamente il nome fatto dal presidente dovrà essere avallato dal patron e dal vicepresidente, che comunque hanno dato pieno mandato a Salerno per trovare in questi giorni il sostituto di Marcello Pizzimenti.

E’ chiaro che il presidente nella scelta ha tenuto conto del pensiero del tecnico Davide Dionigi, con il quale il nuovo manager granata dovrà lavorare a stretto contatto. Tra i due deve quindi per forza esserci feeling e stima reciproca.

In pole position resta il profilo di Andrea Ferretti, 29 anni, cresciuto alla FeralpiSalò dove è arrivato come addetto stampa per arrivare alla poltrona di direttore sportivo. Sulle tracce del giovane manager c’è comunque anche il Brescia, dove Francesco Marroccu – che lo ha lanciato – lo vorrebbe nuovamente al proprio fianco, ma il club granata al momento può offrire certamente più garanzie.

Se non dovesse arrivare la fumata bianca, allora la Reggiana potrebbe virare su alternative comunque di valore come Claudio Ferrarese (autore dell’impresa salvezza con la Lucchese) oppure Elio Di Toro che nel campionato appena concluso ha costruito l’Audace Cerignola arrivata ad un passo dal sogno della finale promozione di Serie B, ma che già in passato si era distinto ‘talent scout di primissimo livello (tra i vari giocatori lanciati ricordiamo Dorval del Bari, per esempio). Anche per lui ci sarebbe lo ‘scoglio’ di un contratto fino al 2026 con l’attuale proprietà, ma è chiaro che se dovesse arrivare una proposta definita e definitiva dalla Serie B, difficilmente potrebbe essere trattenuto.

Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Luca Matteassi, reduce da due stagioni al Vicenza. Nome che in passato era già stato accostato al club granata.

In ogni caso, al di là di chi sarà il prossimo direttore sportivo della Reggiana, la certezza è che Michele Malpeli – lo storico team manager – avrà un ruolo ancora più centrale. L’ex centrocampista è infatti un profilo affidabile e apprezzatissimo da tutto l’ambiente granata (giocatori compresi) e potrebbe essere promosso a ‘club manager’. Una figura di raccordo tra la direzione sportiva e la squadra, a stretto contatto anche con mister Davide Dionigi.

f.p.