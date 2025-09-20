Spettacolo e gol: tra Reggiana e Catanzaro finisce 2-2

Reggio Emilia, 20 settembre 2025 – Reti d'autore, spettacolo e colpi su colpi: alla fine un punto a testa per Reggiana e Catanzaro. Apprensione per l'infortunio di Rozzio, ma per il resto Dionigi può dirsi soddisfatto. Da menzionare il classe 2006 Cissè del Catanzaro: doppietta e giocate di classe che probabilmente rivedremo (in prestito dal Verona come Tavsan e Lambourde).

Nel primo tempo due occasioni in avvio per i granata: Rover tira venendo murato, poi Pigliacelli dice di no a Tavsan. In mezzo la più grande nota dolente della giornata, come anticipato: capitan Rozzio ha alzato bandiera bianca dopo essersi fatto male “da solo” al polpaccio sinistro. C’è preoccupazione per l’entità: vedremo nelle prossime ore.

Poi crescono i calabresi: Oudin sfiora il palo e nell’azione successiva Motta mura benissimo Favasuli da un passo. Vantaggio giallorosso al 30’ con Cissè: colpo di testa da corner deviato nettamente da Gondo. Dopo 6’ il pari di Marras col brivido: botta da fuori bellissima dopo un corner, e controllo Var per possibile fuorigioco nella traiettoria di Portanova, offside che non c’è.

Nella ripresa Portanova, al 51’, viene chiuso all’ultimo da Nuamah, e dopo un po’ di sofferenza ecco l’improvviso vantaggio di Lambourde, al primo gol in granata. Una bellissima girata volante col mancino all’angolino dopo altrettanto gran cross di Bozzolan. Anche qui lungo controllo Var: inizialmente annullato, poi il gol è stato giustamente convalidato.

Neanche il tempo di esultare ed ecco il pari del Catanzaro con una magistrale punizione da oltre 25 metri dritta all’incrocio del solito Cissè. Finisce 2-2: pizzico di rammarico per due occasioni non sfruttate nel finale da Novakovich, che prima buca la palla su tap in a porta vuota dopo parata di Pigliacelli su Lambourde, e poi manda alto di testa un cross di Bozzolan.

Cinque punti in quattro partite: buon bottino e buona risposta dopo la prova tutta in sofferenza di Castellammare di Stabia.

Prossimo incontro a Bolzano: sabato alle ore 15 si andrà nella tana del Sudtirol, che ieri ha pareggiato 2-2 a Frosinone.

Il tabellino

REGGIANA 2

CATANZARO 2 REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti, Rozzio (12’pt Libutti), Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Marras (18’st Bozzolan); Tavsan (18’st Lambourde), Portanova (35’st Charlys); Gondo (35’st Novakovich). A disp.: Seculin, Saro, Vallarelli, Basili, Tripaldelli, Mendicino, Girma. All.: Dionigi CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Bettella, Antonini, Di Chiara; Favasuli (1’st Cassandro), Rispoli, Pontisso, D’Alessandro (1’st Nuamah); Oudin (17’st Liberali), Cissè; Iemmello. A disp.: Marietta, Pandolfi, Pittarello, Petriccione, Brighenti, Verrengia, Buso, Seha, Buglio. All.: Aquilani Arbitro: Turrini di Firenze (Trinchieri e Emmanuele; IV ufficiale Fabbri; Var Giua, Avar Piccinini) Reti: Cissè (C) al 30’pt e al 33’st, Marras (R) al 36’pt, Lambourde (R) al 29’st. Note: spettatori 9579, per un incasso lordo di 119.841,24 euro.

Ammoniti Marras, Favasuli. Angoli: 3-3. Recuperi: 4’pt e 6’st. Prima dell’inizio 1’ di raccoglimento in memoria di Matteo Franzoso, sciatore scomparso in Cile lo scorso 15 settembre. Al 25’ dei due tempi cooling break per il caldo.