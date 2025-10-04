La Reggiana conquista il derby con il Cesena: prima vittoria esterna

Reggio Emilia, 4 ottobre 2025 – È la Reggiana a cantare ‘Romagna mia’. La squadra di Dionigi conquista il derby col Cesena e mette a referto la prima vittoria esterna di questo campionato. I granata erano andati sotto nel punteggio dopo appena 15’ subendo un’incursione di Ciervo (tiro dal limite leggermente deviato), ma la reazione non si è fatta attendere ed è stata addirittura doppia.

Spettacolari e straripanti le azioni che hanno segnato il match, la prima ispirata da Marras che si è fatto 30 metri palla al piede e poi ha triangolato con Girma, servendo poi l’assist per il gol di Tavsan (ex fischiatissimo al secondo centro con la nuova squadra).

La seconda, invece, è stata ancora più raffinata: con Tavsan che ha offerto di tacco all’accorrente Girma che dall’area piccola l’ha messa in mezzo per il raddoppio di Portanova. Nella ripresa il Cesena ha provato in ogni modo ad agguantare il pareggio, ma è andato a sbattere contro Motta (doppia parata su Shpendi e Berti al 12’), ha colpito un palo con Ciofi e ha poi fallito una clamorosa occasione con Olivieri (al 36’) che ha calciato alle stelle.

Il tabellino

CESENA 1 – REGGIANA 2

Cesena (3-5-2) Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (dal 29’ s.t. Magni), Francesconi (dal 9’ s.t. Bastoni), Castagnetti (dal 29’ s.t. Diao), Berti, Adamo (dal 1’ s.t. Celia); Blesa, Shpendi (dal 16’ s.t. Olivieri). A disp.: Siano, Ferretti, Arrigoni, Amoran, Guidi, Piacentini, Frabotta. All.: Mignani.

Reggiana (3-4-3): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti (dal 1’ s.t. Magnani); Marras (dal 36’ s.t. Tripaldelli), Reinhart (dal 36’ s.t. Mendicino), Charlys, Bozzolan; Tavsan (dal 19’ s.t. Bertagnoli), Girma (dal 29’ s.t. Novakovich), Portanova. A disp.:Seculin, Saro, Vallarelli, Basili, Rover, Conté, Lambourde. All. Dionigi.

Arbitro: Fabbri (Mastrodonato - Fontemurato). IV uomo: Silvestri. Var/Avar (Camplone – Ferrieri Caputi)

Reti: Ciervo al 15’, Tavsan al 20’, Portanova 24’ p.t.

Note: ammoniti Bonetti, Motta, Reinhart, Ciervo, Berti

Espulso Bastoni al 42’ s.t.

Angoli 4-0. Rec 1’+ 4’. Spettatori 11.703 (1.213 ospiti). Incasso: 193.780 euro.