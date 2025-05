Reggiana vince il derby, mister Dionigi: "Vittoria super meritata, ma è già tempo di pensare a domenica"

Reggio Emilia, 1 maggio 2025 – “Una vittoria meritatissima: massimo rispetto per il Modena e per il lavoro di mister Mandelli che è un amico, ma oggi vedo davvero tanti meriti da parte dei miei ragazzi”. Davide Dionigi è alla seconda vittoria di fila. Un successo che era vitale per alimentare le speranze salvezza, ora in aumento. “A Modena ho fatto le giovanili, ho tanti amici, il derby è sempre particolare. Sognavo di dare una gioia così grande ai nostri tifosi”. All’intervallo la Reggiana era sotto per 2-1, anche se in maniera immeritata e quasi incomprensibile. “Nella pausa ho detto ai ragazzi di continuare a macinare gioco, perché non meritavamo di certo di stare sotto nel risultato. In quei momenti è facile farsi prendere dalla paura e lanciare palloni a caso, invece siamo rientrati nel secondo tempo col piglio giusto”. Un accenno sul primo gol modenese, con possibile fallo su Bardi. “Sono sempre pacato sugli episodi e va bene così, però per me il gol è da annullare. Comunque ora non c’è tempo, domani siamo già in campo perché domenica arriva lo Spezia”.

Il mister della Reggiana Davide Dionigi (Foto Artioli)

Microfono anche a capitan Paolo Rozzio, comandante della retroguardia. “Se è un caso che col mio rientro abbiamo vinto due volte? Guardate, se mi dicono che se non gioco più un minuti ci salviamo, firmo subito. Per me la squadra è tutto, poi chiaro che sono felice di essere rientrato dopo cinque mesi, sono stati pesanti”. Sul successo. “Meraviglioso, forse il più bel derby che ho mai giocato a Modena, anche se quello vinto nel 2019 in C fu emozionante. Anche lo scorso anno battemmo il Modena sempre il 1° maggio, voglio pensare che sia un segnale. Solo che il bello e il brutto del gioco è che domenica siamo già in campo e quindi non c’è tempo per godersela”. Il capitano ha belle parole per tutti. “Merita menzione Gondo, che ha passato un periodo di critiche, a volte anche giuste perché fanno parte del nostro lavoro. Reinhart si è fatto male ed è stato in campo due minuti in più non mollando. Poi Girma, entrato con mentalità”.

Infine parla anche Cedric Gondo, sempre timido ma col sorriso stampato in volto. “Fa piacere segnare due volte di fila, poi sotto i nostri tifosi è bellissimo”. Per la seconda volta di fila si è tolto la maglietta per esultare. “Prometto che non lo farò più”, ha detto sorridendo.