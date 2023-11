Coppa Italia, la Reggiana perde col Genoa solo ai supplementari

Genova, 1 novembre 2023 – Finisce a Genova il percorso della Reggiana in Coppa Italia: ai sedicesimi passa il Genoa, che affronterà la Lazio a Roma martedì 5 dicembre negli ottavi. I rossoblù, però, hanno dovuto mettere dentro quasi tutti i titolari nella ripresa: grande prova della Reggiana, che meritava di andarsela a giocare ai rigori. Nel primo tempo Varela gol di sinistro 8’ prima della pausa. Nella ripresa bomba all’incrocio di Haps. L’ottima “Regia” porta il Grifone ai supplementari, e al 99’ la stellina Gudmundsson col mancino sigla il decisivo gol del 2-1. Prima e durante il match festa dei tifosi delle due squadre, gemellati: un corteo per arrivare insieme allo stadio e tanti cori. La Reggiana torna in campo domenica alle 16.15: a Reggio arriverà il Lecco. Il tabellino

GENOA-REGGIANA 2-1 dts (1-1 dtr) GENOA (3-5-2): Leali; Bani (10’st Dragusin), Vogliacco (32’st Gudmundsson), Matturro; De Winter, Thorsby (1’st Badelj), Strootman, Kutlu (1’st Frendrup), Haps; Puscas (32’st Ekuban), Galdames (7’pts Malinovskyi). A disp.: Martinez, Sommariva, Martin, Sabelli, Vasquez, Fini, Bornosuzov. All.: Gilardini REGGIANA (3-4-1-2): Satalino; Fiamozzi (48’st Portanova), Marcandalli, Libutti; Antiste (33’st Pieragnolo), Da Riva (33’st Bianco), Crnigoj (23’st Cigarini), Nardi; Melegoni (23’st Girma); Varela, Lanini (4’sts Gondo). A disp.: Sposito, Bardi, Rozzio, Shaibu. All.: Nesta Arbitro: Santoro di Messina (Vivenzi e Bitonti; IV ufficiale Ghersini; Var Marini, Avar Longo) Reti: Varela (R) al 37’pt, Haps (G) all’8’st, Gudmundsson (G) al 9’pts. Note: spettatori 12.427, di cui 1332 reggiani nel settore ospiti. Ammoniti Matturro, Nardi, Frendrup, Cigarini. Angoli: 3-4. Recuperi: 1’pt e 5’st;1’pts e 2’sts.