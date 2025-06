Reggiana: ieri mattina a Toano è stato presentato il ritiro che si svolgerà dal 7 al 31 luglio. La prima di campionato sarà in trasferta

La lunga estate granata è appena iniziata, ma passo dopo passo iniziano ad affiorare alcune certezze sui prossimi appuntamenti.

La prima è che il campionato di Serie B prenderà il via in concomitanza con quello di Serie A e lo ‘start’ è quindi previsto per il week end del 23 e 24 agosto.

La Reggiana sa già che giocherà la prima partita in trasferta perché il Sassuolo – proprietario dello stadio – in quel fine settimana ospiterà i campioni d’Italia del Napoli.

Nella settimana successiva, è possibile (probabile) che il ‘Mapei Stadium-Città del Tricolore’ diventi anche il teatro di gioco della Fiorentina che, con il ‘Franchi’ non disponibile, ha fatto richiesta di poter giocare nella nostra città la prima fase della Conference League. Se sarà effettivamente così, con la gara che sarà disputata tra il 26 e il 28 agosto, per la Reggiana non dovrebbero esserci particolari ‘ostacoli’. Al massimo, se l’appuntamento sarà fissato per giovedì 28 si chiederà il posticipo (da sabato a domenica) dell’esordio casalingo, per rispettare le (almeno) 48 ore di distanza tra la fine di un match e l’inizio dell’altro. Se invece la Fiorentina giocherà martedì 26 o mercoledì 27 non ci sarà alcun tipo di slittamento.

In ogni caso i tifosi più irriducibili potranno seguire la squadra nella prima uscita ufficiale della stagione il giorno di Ferragosto. Alle 18 Rozzio e compagni sono infatti attesi al ‘Castellani’ di Empoli per la sfida di Coppa Italia. Si tratta dei trentaduesimi di finale, gara ‘secca’ con eventuali rigori in caso di parità dopo i primi novanta minuti di gioco. Se i granata saranno così bravi da passare il turno, dovranno poi scendere in campo per i ‘sedicesimi’ mercoledì 24 settembre, questa volta contro la vincente della sfida tra il Genoa e una tra Padova e Vicenza (che si sfideranno nel turno preliminare).

Gli appuntamenti successivi di Coppa Italia sono poi in scaletta mercoledì 3 e mercoledì 17 dicembre (andata e ritorno degli ottavi di finale), poi mercoledì 4 e 11 febbraio (andata e ritorno dei quarti) e poi le semifinali (4 marzo e 12 aprile) e la finalissima del 13 maggio.

Restando all’attualità più stringente, ieri mattina all’hotel ‘Miramonti’ di Toano è stato presentato il ritiro dei granata che si terrà sul nostro Appennino (tra Cavola e Toano, appunto) dal 7 al 31 luglio. Il raduno è invece previsto già per venerdì prossimo, 4 luglio.

"Il legame di Reggiana con il territorio è forte e profondo, questo ci ha permesso di identificare in Toano un importante punto di riferimento e nell’Albergo Miramonti una famiglia che ci ospita con grande cura e partecipazione", ha detto il vice presidente della Reggiana, Giuseppe Fico. "Il turismo sportivo è una risorsa preziosa, per questo ringrazio tutti coloro che stanno rendendo possibile questa importante sinergia", le parole del sindaco Leonardo Perugi.

Francesco Pioppi