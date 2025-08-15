Reggiana, in Coppa Italia vince l'Empoli ai rigori

Reggio Emilia, 15 agosto 2025 – Finisce subito il cammino in Coppa Italia della Reggiana, che però bagna l’esordio ufficiale in stagione con una buona partita con un Empoli retrocesso dalla Serie A e che vorrà fare una B da protagonista. Dopo l’1-1 nei 90 minuti, con vantaggio di Gondo al 13’ (assist di Tavsan) e pari di Ilie al 65’ con un tiro cross che sorprende Motta, ai rigori i toscani hanno fatto tre su tre mentre la Reggiana ne ha sbagliati addirittura tre di fila. L’Empoli sfiderà nei sedicesimi la vincente di Genoa-Vicenza. Prossimo e atteso appuntamento: l’esordio in Serie B di sabato 23 agosto, alle ore 21 al “Barbera” di Palermo contro i rosanero.

IL TABELLINO

EMPOLI – REGGIANA 4-1 dcr (1-1 dtr) EMPOLI: Fulignati; Carboni, Guarino, Curto; Moruzzi (27’st Ceesay), Ignacchiti, Belardinelli, Ebuehi (1’st Elia), Ilie (40’st Busiello); Shpendi, Popov (40’st Yepes). A disp.: Perisan, Versari, Indragoli, Moray, Bembnista, Baralla, Asmussen, Pasalic, Zanaga, Orlandi. All.: Pagliuca REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Bonetti (38’st Quaranta), Papetti, Libutti; Bozzolan, Bertagnoli (38’st Vallarelli), Reinhart (34’st Stulac), Rover; Portanova (34’st Conté), Tavsan (23’st Marras), Gondo. A disp.: Seculin, Enza, Meroni, Mendicino, Maisterra, Cavaliere. All.: Dionigi Arbitro: Calzavara (Cavallina e Emmanuele; IV ufficiale La Penna; Var Marini, Avar Marchetti). Reti: Gondo (R) al 13’pt, Elie (E) al 20’st. Note: ammoniti Curto, Carboni e Reinhart. Angoli: 4-2. Recuperi: 3’ e 6’. Per la Reggiana tre rigori sbagliati su tre: Gondo, Marras e Rover. Per l’Empli: gol di Belardinelli, Elia e Busiello. Al 21’ Motta para un rigore a Ilie.