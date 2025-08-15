Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Reggiana
  4. Reggiana, in Coppa Italia vince l'Empoli ai rigori

Reggiana, in Coppa Italia vince l'Empoli ai rigori

Dopo una partita buona, i granata escono ai rigori; sabato 23 esordio in B a Palermo

di GIUSEPPE MAROTTA
15 agosto 2025
La Reggiana perde contro l'Empoli ai rigori, un momento del match

La Reggiana perde contro l'Empoli ai rigori, un momento del match

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Reggio Emilia, 15 agosto 2025 – Finisce subito il cammino in Coppa Italia della Reggiana, che però bagna l’esordio ufficiale in stagione con una buona partita con un Empoli retrocesso dalla Serie A e che vorrà fare una B da protagonista. Dopo l’1-1 nei 90 minuti, con vantaggio di Gondo al 13’ (assist di Tavsan) e pari di Ilie al 65’ con un tiro cross che sorprende Motta, ai rigori i toscani hanno fatto tre su tre mentre la Reggiana ne ha sbagliati addirittura tre di fila. L’Empoli sfiderà nei sedicesimi la vincente di Genoa-Vicenza. Prossimo e atteso appuntamento: l’esordio in Serie B di sabato 23 agosto, alle ore 21 al “Barbera” di Palermo contro i rosanero.

IL TABELLINO

EMPOLI – REGGIANA 4-1 dcr (1-1 dtr) EMPOLI: Fulignati; Carboni, Guarino, Curto; Moruzzi (27’st Ceesay), Ignacchiti, Belardinelli, Ebuehi (1’st Elia), Ilie (40’st Busiello); Shpendi, Popov (40’st Yepes). A disp.: Perisan, Versari, Indragoli, Moray, Bembnista, Baralla, Asmussen, Pasalic, Zanaga, Orlandi. All.: Pagliuca REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Bonetti (38’st Quaranta), Papetti, Libutti; Bozzolan, Bertagnoli (38’st Vallarelli), Reinhart (34’st Stulac), Rover; Portanova (34’st Conté), Tavsan (23’st Marras), Gondo. A disp.: Seculin, Enza, Meroni, Mendicino, Maisterra, Cavaliere. All.: Dionigi Arbitro: Calzavara (Cavallina e Emmanuele; IV ufficiale La Penna; Var Marini, Avar Marchetti). Reti: Gondo (R) al 13’pt, Elie (E) al 20’st. Note: ammoniti Curto, Carboni e Reinhart. Angoli: 4-2. Recuperi: 3’ e 6’. Per la Reggiana tre rigori sbagliati su tre: Gondo, Marras e Rover. Per l’Empli: gol di Belardinelli, Elia e Busiello. Al 21’ Motta para un rigore a Ilie.  

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su