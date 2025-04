Reggiana in emergenza: squalifiche pesanti per la trasferta di Brescia

Già siamo messi molto male. Se poi ci mettiamo del nostro, allora siamo fritti. Ieri oltre alla sconfitta, agli infortuni (Meroni, Portanova e Sersanti) ci sono stati due cartellini gialli molto pesanti (Bardi e Girma) e il rosso a Cigarini (che manco ha giocato) nel tunnel che porta agli spogliatoi.

Così la Reggiana nella trasferta di Brescia (lunedì di Pasquetta alle 15) non potrà contare sui tre giocatori, che saranno squalificati.

Troppo nervosismo in casa granata. Proprio quello che non ci vuole quando hai nel mirino un traguardo calcisticamente vitale. E se sono poi gli ’anziani’ a tradire, allora è finita. Bardi, 33 anni, il miglior granata del campionato, si è fatto ammonire per proteste. Cigarini, 38 anni, ha perso talmente le staffe che si è preso il rosso. Uno come lui, della sua esperienza, nella bolgia di Brescia sarebbe servito anche solo in panchina. Girma, invece, ha perso palla e poi ha tentato, in evidente stato di frustrazione, di riprenderla calciando l’avversario. ’Giallo’ evitabilissimo. Certo è che l’esempio deve venire dall’alto, ma se il diesse Pizzimenti si fa cacciare dalla panchina per proteste...

a.lig.