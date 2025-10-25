Reggiana: le giovanili. La Primavera è attesa al riscatto: oggi ospita l’Entella

Ostacolo impegnativo per la Primavera della Reggiana, in campo alle 14 al "Lari-Rabotti" di via Fano contro la Virtus Entella nella sesta giornata di campionato. Lo stop di Vercelli, il terzo stagionale, è sinonimo per la squadra di Francesco Turrini di ultimo posto in graduatoria, attualmente detenuto in compagnia del Renate, e un risultato positivo darebbe sicuramente morale, oltre che ossigeno. Dall’altra parte, tuttavia, c’è una formazione come quella ligure che staziona sul terzo gradino del podio, a -2 dalla capolista Como, è ancora imbattuta e vuole riscattare il pari interno col Lecco che le è costato la vetta. Sarà difficile far breccia nella retroguardia ospite, la terza meno battuta con sole 5 reti all’attivo, ma Visentin e compagni hanno l’obbligo di gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Con Under 16 e Under 15 a riposo, la giornata di domani si apre invece col derby dell’Enza della categoria Under 14: per la Reggiana, infatti, è in programma la sfida col Parma sul campo di San Pancrazio.

Nel pomeriggio, alle 15, spazio all’Under 17, penultima nel proprio raggruppamento: a Vezzano, infatti, arriva il Bologna, quarto della classe.