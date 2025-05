Reggiana: Natan Girma e Rozzio protagonisti nel finale di stagione

Natan Girma, in grande spolvero in questo finale di stagione, non ha dubbi: "Che settimana meravigliosa, siamo troppo felici. Vinci con Modena e Spezia, non può succedere niente di più bello. E’ uscito tutto l’orgoglio di tante partite perse prima. L’arrivo del mister ha portato tanta serenità, La panchina? Non mi piace, ovvio che avrei voluto giocare da titolare, ma è più importante la Reggiana". Lorenzo Ignacchiti va oltre la partita. " E’ stata fin qui un’esperienza incredibile, davvero. Cerco di migliorarmi ogni giorno, giocare fa bene, fa crescere, ringrazio la società e gli allenatori per la fiducia. Devo migliorare in zona gol, spero nelle prossime due di segnare con questa maglia, mi manca davvero solo la rete in questa annata".

Giornata speciale anche per Rozzio, tra i migliori in campo. Prima dell’inizio della partita è stato premiato dal presidente Carmelo Salerno con una maglia col numero 200, che rappresenta i gettoni ottenuti dal numero 4 in campionato con la maglia granata. Ha tagliato questo traguardo proprio nel derby di Modena, ed è entrato nella top 13 di questa speciale classifica. A comandare è Athos Panciroli con 316, completano il podio Giampietro Grevi con 282 e Alcide Violi con 244. Poi ecco Orlando Bertini con 243, Milo Campari a 242, Arnaldo Vighi con 236, Roberto Stefanello con 229, Arturo Benelli con 226, Sileno Passalacqua con 223, Michele Zanutta con 211, Bruno Giorgi a 201 e poi proprio Rozzio a 200. Il capitano in questa stagione potrebbe superare proprio Giorgi, e portarsi in 12esima posizione. Rozzio poteva essere molto più sopra in questa classifica, ma negli anni a Reggio ha dovuto combattere con diversi infortuni, come quello di quest’anno che gli ha fatto saltare ben 22 partite. Ancora il rinnovo non è arrivato, ma dovrebbe essere solo una formalità e l’anno prossimo potrà incrementare questi numeri che testimoniano la sua ormai reggianità acquisita.