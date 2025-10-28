Reggiana, notte magica: vittoria nel derby e prima sconfitta del Modena

Reggio Emilia, 28 ottobre 2025 – Giovane, gagliarda e mai doma. È una Reggiana che fa innamorare. E che vince strameritatamente il derby col Modena, facendogli ingoiare il boccone amaro della prima sconfitta in campionato, davanti ai 14.719 del Città del Tricolore.

I canarini si presentavano da primi della classe, ma tornano oltre Secchia ‘spennati’ e con le inseguitrici (Palermo e Monza) che accorciano a -1. L’eroe di giornata è il simbolo dell’identità di questa squadra: si chiama Bozzolan ed è uno dei giovani terribili che il ds Fracchiolla ha messo a disposizione di ‘Re Mida’ Dionigi. Raramente abbiamo visto un allenatore ottimizzare così bene quel che passa il convento, perché non va dimenticato che ieri mancavano ancora Rozzio, Girma e Reinhart. Pietre miliari di un team che però ha avuto, tra gli altri, un Magnani semplicemente strepitoso alla prima da titolare.

L’episodio chiave è arrivato al 17’ del primo tempo. Sugli sviluppi di una punizione di Tavsan dal limite dell’area di sinistra, la palla è finita sul lato opposto dov’era piazzato Bozzolan. Il laterale mancino non ci ha pensato su due volte e con un diagonale potente e preciso ha infilzato Chichizola nell’angolo più lontano. Per il talentino classe 2004 pescato nel Milan Under 23 (e diventato di proprietà granata) è il secondo gol nelle ultime tre gare (l’altro con il Bari era stato il primo tra i professionisti). Nella sua corsa per ricevere l’abbraccio della panchina c’è tutta la spontaneità e la bellezza della ‘meglio gioventù’ e di un gruppo sano che anche oggi, diciamolo piano, è in zona playoff.

Deludente e un po’ presuntuoso invece il Modena, che ha fatto un turnover eccessivo. Al 65’ l’occasione più ghiotta per la squadra di Sottil, con Gliozzi che intercetta un pallone sbagliato da Gondo e spara dal limite dell’area, con la sfera che fa la barba al palo. Al 72’ Sottil cambia modulo: fuori un difensore (Nieling) dentro Defrel, passando al 4-3-3, ma l’azione più clamorosa la confeziona la Reggiana con Charlys che strappa per 40 metri in contropiede e offre a Novakovich che si libera bene, ma poi calcia alto sopra la traversa. Il Modena ci prova in maniera confusa, ma non gli riesce praticamente nulla. E alla fine è la Reggiana ad urlare contro il cielo.

Il tabellino

REGGIANA 1 - MODENA 0

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti, Magnani, Libutti; Marras (dal 40’ s.t. Bonetti), Charlys, Bertagnoli, Bozzolan; Tavsan (dal 33’ s.t. Vallarelli), Portanova (dal 39’ s.t. Lambourde); Gondo (dal 25’ s.t. Novakovich). A disp.:Saro, Enza, Stulac, Basili, Rover, Tripaldelli, Mendicino, Maisterra. All. Dionigi.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling (dal 26’ s.t. Defrel); Beyuku (dal 1’ s.t. Zanimacchia), Sersanti (dal 13’ s.t. Massolin), Magnino (dal 1’ s.t. Gerli), Santoro, Zampano; Di Mariano, Mendes (dal 13’ s.t. Gliozzi). A disp.: Pezzolato, Bagheria, Ponsi, Caso, Pyyhtia, Nador, Dellavalle. All.: Sottil

Arbitro: Rapuano (Regattieri - Ceolin). IV uomo: De Angeli. Var/Avar (Volpi – Di Vuolo)

Reti: Bozzolan al 17’ p.t.

Note: ammoniti Nieling, Charlys, Di Mariano, Tonoli Angoli 1-9. Rec 1’+ 6’. Spettatori 14.719 (3.557 ospiti). Incasso: 221.171,36 euro.