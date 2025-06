Reggiana: Nuovo Budget e Cambiamenti nella Dirigenza per il Campionato

Stesso budget della scorsa stagione (poco più di 11 milioni di euro) per la prima squadra. Undici-dodici giocatori confermati e rosa con massimo 22 atleti più tre portieri.Questa la ’ricetta’ del trio Amadei-Salerno-Fico per il nuovo campionato. Sì, parliamo del trio, perché il patron di Lentigione non mancherà di dare il suo apporto, pur avendo più volte affermato pubblicamente di essere stanco e di voler lasciare la navicella granata. Ciò significa che resta assolutamente aperta la porta per chi volesse acquistare la Reggiana. Compratori seri, ovviamente. Altrimenti non se ne fa nulla. Qualcosina pare bollire in pentola. Vedremo.

Nel frattempo bisogna programmare e allora venerdì i tre soci e Vittorio Cattani si sono riuniti via call per prendere la prima decisione: via Marcello Pizzimenti, che ha pagato soprattutto la mancanza di personalità nella gestione dei momenti critici del campionato (eppure per anni ha lavorato con Roberto Goretti) e un rapporto non proprio idilliaco con la maggior parte dei giocatori. La scelta di silurarlo è stata del presidente Carmelo Salerno, osteggiata da Cattani e avallata da Amadei solo dopo aver letto una relazione dettagliata di Salerno sul lavoro di Pizzimenti. Con la mancata conferma del direttore sportivo e dei suoi due fedelissimi Francesco Panfili e Haris Louris, la Reggiana ’risparmia’ circa 400mila euro lordi, parte dei quali verranno reinvestiti per la nuova figura di diesse che sarà giovane, ambizioso e, perché no, meno costoso. Un nome che verrà scelto tra una rosa di massimo cinque candidati e che dovrà avere concetti di calcio e caratteristiche umane affini al tecnico Davide Dionigi.

Salerno farà i colloqui, poi porterà le sue valutazioni al cda che prenderà la decisione finale, molto probabilmente entro sabato. La sensazione è che il presidente abbia già bene in mente a chi affidare le chiavi dell’ufficio del direttore sportivo. Che sul mercato lavorerebbe insieme allo stesso presidente, che in questi anni ha accumulato esperienza anche nella compravendita di giocatori.

Dicevamo del budget: poco più di 11 milioni per la prima squadra e sui 17 complessivi. Ma quest’anno il disavanzo non dovrà essere di 6 e mezzo come quello maturato nell’ultima stagione. Arriveranno infatti più ricavi dai diritti televisivi e la proprietà vuole veramente ottimizzare le spese. Sarà probabilmente ridotto il budget per il settore giovanile: Salerno ha detto di aver speso un milione e centomila euro per questa stagione. Per lui sono troppi, soprattutto se i risultati sono pessimi (Primavera retrocessa, Under 17 ultima). Di certo è presto per ottenere la parità di bilancio, il sogno che Salerno vuol trasformare in realtà.

Andrea Ligabue