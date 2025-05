Reggiana Primavera sfida FeralpiSalò nei playout, Reggiana Femminile guarda al futuro

Atto primo dei playout per la Primavera della Reggiana, in campo alle 15 a Brescia per la sfida alla FeralpiSalò. Una grande rincorsa, dopo una prima parte di stagione negativa, non è stata sufficiente ai granata per evitare la penultima piazza e la conseguente appendice degli spareggi: dall’avvento di Turrini, subentrato in corso d’opera a Centurioni, Camara e compagni hanno giocato alla pari con tutte le rivali, arrivando ad una striscia di 10 risultati utili consecutivi, ma la sconfitta alla penultima nel derby con la capolista Parma (2-1) e il pari col Brescia di sabato scorso (2-2) hanno impedito loro di festeggiare in anticipo una salvezza che sarebbe stata meritata. La FeralpiSalò, invece, ha chiuso all’ultimo posto il raggruppamento, col peggior attacco del torneo, ma nei 2 precedenti stagionali ha dapprima strappato un 2-2 casalingo per poi imporsi di misura a Montecchio nella seconda giornata di ritorno. Anche se, c’è da dirlo, quella era un’altra Reggiana, che col vantaggio del fattore campo nella sfida di ritorno, ha tutte le carte in regola per mantenere il proprio posto in categoria. Il ritorno è in programma tra 7 giorni al "Notari" di Montecchio.

Donne. La Reggiana Femminile, prossima agli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza (domenica affronteranno l’Arzilla Pesaro), guarda invece al futuro: oggi alle 17 i campi di via Agosti ospiteranno dalle 16 alle 19 l’open day dedicato alle ragazze nate dal 2009 al 2014. "Vogliamo far crescere la base delle nostre Under 12 e Under 15, accogliendo nuove atlete" spiega il responsabile del settore femminile granata Francesco Criscuolo. "Siamo convinti che il calcio non sia solo un gioco, ma un’importante scuola di vita che insegna valori come la collaborazione, il rispetto e la determinazione. Invitiamo quindi tutte le bambine e le ragazze interessate a partecipare, a conoscere il nostro staff e a divertirsi scoprendo il fantastico mondo del calcio".