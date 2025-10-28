Reggiana, regalaci una notte magica. Serve tanto cuore per fermare la capolista

Più forte dei cerotti e della sfortuna che sta bussando ripetutamente alla porta di Dionigi, la Reggiana vuole regalarsi una notte magica. Alle 20,30 arriva il Modena per dare vita al derby del Secchia. Un concentrato di storia, storie e tradizioni che s’intrecciano con un popolo rivale che si sta godendo la famiglia Rivetti, proprietà facoltosa e appassionata, continuando a inseguire la Serie A. Mondi diversi, rispetto a quelli granata, che però questa sera si ritrovano allo stesso tavolo per celebrare il vero senso dello sport: la competizione. Quella sana, vera e che speriamo non venga macchiata da polemiche arbitrali o, ancor peggio, da incidenti tra le due tifoserie.

A dirigere la partita sarà Rapuano, fischietto esperto e solitamente permissivo. Il tutto fa pensare ad una gara maschia, intensa e vibrante. Come dovrebbe essere ogni derby che si rispetti.

La Reggiana ci arriva con tantissimi infortunati e dovrà stringere i denti per portare a casa la pelle. Ancora fuori Rozzio e Quaranta, ai quali si sono aggiunti da pochi giorni sia Girma che Reinhart: colonne portanti di questo inizio a sfavillanti tinte granata. Se per la difesa ci si può consolare con il (probabile) esordio dal primo minuto di Magnani, a centrocampo e sulla trequarti bisognerà fare di necessità virtù. Nessuno dei sostituti possiede infatti la qualità di palleggio dell’argentino o la tecnica in velocità dello svizzero, ma Dionigi non si è mai pianto addosso e ha preparato i suoi per l’ennesima gara da combattere ‘a mani nude’, fino all’ultima goccia di sudore. La speranza è che almeno Gondo – che ha giocato l’ultima partita il 27 settembre a Bolzano – possa garantire almeno una cinquantina di minuti di buon livello dopo la distorsione al ginocchio destro patita alla vigilia del match con lo Spezia (29 settembre). Servirebbe a dare profondità alla squadra più di quanto non riesca a fare Novakovich (in gol nell’ultima a Monza) e fornirebbe un grattacapo in più alla difesa avversaria che, con l’inserimento di Adorni, ha fatto un salto di qualità.

In mezzo al campo la maglia vacante di Reinhart dovrebbe toccare a Bertagnoli, onesto ‘pedalatore’, ma non esattamente un regista illuminato. Libutti, che indosserà la fascia di capitano, sarà probabilmente dirottato a destra al posto di Bonetti a cui serve un attimo di riposo dopo il doppio salto di categoria e le tante gare giocate.

Per non dare riferimenti il Modena, ovvero Sottil, ha deciso di non fare la conferenza stampa. Scelte legittime che però fanno filtrare un po’ di vertigini (+4 sulle inseguitrici). Il bomber designato è Gliozzi che si sta costruendo il tabellino tirando rigori a raffica: addirittura sei quelli assegnati e cinque realizzati dall’attaccante. Impossibile poi non citare l’ex Sersanti e i due razzi sulle corsie laterali, Zampano e Zanimacchia. La forza del Modena sta però soprattutto nel collettivo e in un’organizzazione che – dall’arrivo del ds reggiano Catellani – ha fatto passi da gigante verso un futuro promettente. Ultima, ma non per importanza, la cornice di pubblico che toccherà le 14mila unità.