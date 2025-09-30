Primo tempo pessimo, secondo all'arrembaggio: la Reggiana fa 1-1 con lo Spezia

Reggio Emilia, 30 settembre 2025 – Dopo la brutta sconfitta per 3-1 di Bolzano col Sudtirol, la Reggiana riparte con un punto, salendo a quota 6 in sei partite. Spesso si dice “due partite in una”, quando si vedono due frazioni di gioco diverse. Ecco: mai come in questo caso.

Primo tempo tutto a stampo ligure: gol di Lapadula al 26’ in girata, meritato ampiamente. All’intervallo esce Rover per Girma, e lo svizzero cambia tutto.

Rosso di Hristov per fallo sul numero 80 (arrivato dopo revisione al Var, giustamente, per fallo su chiara occasione da rete), e granata con l’uomo in più per oltre mezz’ora. All’ora di gioco il pari proprio di Girma, con un bel sinistro sotto la traversa dopo appoggio di Novakovich (alla prima da titolare; out Gondo per un piccolo problema fisico, ma non preoccupa).

Nel finale il forcing reggiano non viene premiato col tanto desiderato gol del 2-1: al 78’ clamoroso il palo di Charlys, con palla poi finita sulla schiena di Sarr ma senza carambola in rete. Finisce, così, in parità, con un tempo dominato ciascuno.

Il prossimo turno prevede una delle sfide più attese: il derby col Cesena (che ha perso 3-1 a Frosinone). Si gioca al “Manuzzi” sabato alle ore 19.30. Poi ci sarà la seconda sosta per le nazionali.

Il tabellino

REGGIANA-SPEZIA 1-1 REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover (1’st Girma), Reinhart (37’st Mendicino), Charlys (37’st Tavsan), Bozzolan (26’st Tripaldelli); Marras (45’st Lambourde), Portanova; Novakovich. A disp.: Saro, Vallarelli, Basili, Bertagnoli, Maisterra, Contè, Magnani. All.: Dionigi SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy (44’st Comotto), Esposito, Kouda (21’st Cassata), Aurelio (44’st Beruatto); Soleri (21’st Di Serio), Lapadula (1’st Cistana). A disp.: Mascardi, Loria, Jack, Artistico, Onofri, Lorenzelli, Vlahovic. All.: D’Angelo Arbitro: Zanotti di Rimini (Bitonti e Grasso; IV ufficiale Turrini; Var Ghersini, Avar Cosso) Reti: Lapadula (S) al 26’pt, Girma (R) al 15’st. Note: spettatori 8632, per un incasso lordo di 101.893,55 euro. Ammoniti Cistana, Portanova, Reinhart, Tavsan, Libutti e Girma. Espulso al 7’st Hristov (S) per fallo su chiara occasione da rete e al 46’st il diesse granata Fracchiolla per proteste. Angoli: 2-5. Recuperi: 1’pt e 5’st.