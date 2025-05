Reggiana-Spezia: Sfida Cruciale per la Salvezza in Serie B

Dopo un primo maggio esaltante e indimenticabile che ha confermato la magia per i colori granata in questa data (blitz a San Siro nel 1994, successo sempre sul Modena l’anno scorso) la Reggiana oggi torna in campo per quello che può essere considerato un altro ‘derby’.

Non c’è vicinanza territoriale, ma le partite sono da sempre molto sentite, soprattutto sugli spalti. Tanto che è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di La Spezia (ieri dato definitivo ospiti: 34 tagliandi su un totale di 1611).

Alle 15 il carro armato guidato da mister D’Angelo marcerà verso ‘Il Città del Tricolore’ e la truppa di Dionigi dovrà opporsi all’avanzata con ogni mezzo. L’obiettivo, oggi, è dare nuova linfa ad una classifica che adesso – dopo i due successi ottenuti con il Cittadella e con i ‘canarini’ – ha finalmente aperto un nuovo orizzonte di speranza. Manca ancora il secondo scontro diretto con il Brescia e per questo vedrete la Regia dietro ai lombardi nelle varie graduatorie (vale la differenza reti globale), ma con i risultati acquisiti fino ad oggi, Rozzio e compagni sarebbero salvi, senza playout. Ovvio, da Collagna a Boretto tutti si augurano di fare il colpaccio, ma la realtà e soprattutto il ‘realismo’ impongono un atteggiamento prudente e consapevole: in questa stagione non sono mai arrivate tre vittorie consecutive. Calma e sangue freddo, dunque.

Lo Spezia ha lottato a lungo con il Pisa per la promozione diretta, ma adesso i toscani si ritrovano a +9 a tre giornate dalla fine: manca solo la matematica, ma lo champagne è in frigo, il cammino spianato e la festa può arrivare già oggi. Le motivazioni fanno sempre la differenza e ‘lottare per salvarsi’, quando scoppiano i primi caldi, fa cadere tante maschere per strada. Questa è la forza che deve sprigionare la Reggiana al cospetto di un avversario che in ogni caso non regalerà nulla (deve comunque blindare il terzo posto…) e ha giocatori come i fratelli Esposito (bomber Pio a quota 15 reti e Salvatore, arrivato 9 assist) che scendono in campo ogni volta per affermare il proprio talento, infischiandosene dell’avversario.

Lo Spezia ha costruito i suoi successi con una difesa di granito che è di gran lunga la migliore della Serie B (appena 27 reti subite) e fa della pericolosità sui calci piazzati il proprio tratto distintivo.

La Reggiana dovrà fare una gara certamente coraggiosa, ma che non scalfisca di un millimetro l’attenzione ai dettagli. Dionigi ritroverà Vergara (foto) dopo la squalifica e il ‘magic box’ partenopeo affiancherà Gondo, con Portanova che sarà riposizionato sulla linea dei centrocampisti. L’unico dubbio ‘vero’ di formazione riguarda il play davanti alla difesa, perché Reinhart deve gestire un affaticamento: possibile staffetta a gara in corso con Kabashi che – dopo il giallo rimediato al ‘Braglia’ - è entrato nella lista dei diffidati assieme a Libutti, Ignacchiti, Maggio, Portanova, Sersanti, Maggio, Vido e Meroni. Il difensore ex Cosenza ha ripreso ad allenarsi soltanto venerdì: difficile vederlo dal primo minuto, più probabile anche per lui una staffetta con un compagno (magari Rozzio, alla terza partita in nove giorni dopo quasi sei mesi di stop). Avanti tutta.