Regia con più abbonati della metropoli Bari. I pugliesi con il record di tiri concessi: 122

Domani a Reggio, alle 15, arriva il Bari e la mente non può che andare subito a quel 22 luglio del 2020: in un "Città del Tricolore" deserto causa pandemia, Augustus Kargbo spediva i granata in Serie B dopo 21 anni, battendo 1-0 i galletti in finale playoff.

Il Bari troverà la B due anni dopo, e la Regia, tornerà a raggiungerla un anno più tardi. In generale i precedenti sono in bilico come non mai: in 34 gare ufficiali, ha la meglio di un soffio la Reggiana con 12 successi, a fronte degli 11 trionfi pugliesi e di altrettanti pareggi. Un vantaggio millimetrico.

Sono tanti gli spunti di questa sfida. Partiamo dal fatto che la Reggiana ha tre punti in più, ma dimensioni economiche e ambizioni sono totalmente opposte.

Il Bari, per il sito specializzato "Transfermarkt", vale 22,45 milioni di euro, la Reggiana 16, cioè 6 e mezzo in meno, mica pochi. Dorval vale 2,7 milioni, Magnani 1,5: sono i due più preziosi.

La storia del Bari è quasi tutta incentrata tra A e B: 33 annate in massima serie, ben 54 nella serie cadetta.

La Reggiana sta vivendo la 37esima in B. Molto curioso il rapporto tra i numeri allo stadio (in tabella le cifre da "Stadiapostcards") e sui social (dove il Bari stravince), e quello degli abbonamenti. Bari è la nona città più popolosa d’Italia con circa 316mila abitanti (Reggio è 21ª con i suoi circa 173mila); il "San Nicola" è lo stadio più capiente della B (nonché terzo in tutta Italia dopo San Siro e l’Olimpico di Roma) con più di 58mila posti. Nonostante tutto la Reggiana può vantare più abbonati: 6427 contro i 5134 baresi.

Dato abbastanza incredibile (incide il rapporto non ottimale tra la tifoseria biancorossa e la proprietà).

Anche il terreno di gioco ci riempie di spunti. Reggiana e Bari sono nel podio delle squadre più corrette del campionato: la migliore è il Catanzaro con soli 81 falli commessi, poi ecco i pugliesi con 93 e i granata con 94. I ragazzi di Dionigi, inoltre, si distinguono anche a livello disciplinare: hanno rimediato solo 10 ammonizioni, il miglior dato della B al pari del Padova. Il Bari ha una rosa di alto livello, ma in questo inizio (forse anche a causa dei 20 giocatori nuovi, più mister Caserta che è arrivato in estate) si sono palesate delle difficoltà. È la squadra ad aver concesso più tiri di tutti agli avversari, cioè 122, e per ora ha sempre concesso almeno un gol. Zero porte inviolate.

Papetti e Dickmann sono i due insostituibili, Portanova e Moncini i due goleador. Curioso vedere cosa accadrà nel caso una delle due passasse in vantaggio: la Reggiana, come noto, è la migliore a reagire nelle situazioni di svantaggio con 8 punti conquistati così, ma anche il Bari non è da meno.

Ha 6 punti, tutti ottenuti in rimonta, come la prima vittoria in questa B, arrivata nell’ultimo turno col Padova per 2-1 proprio in remuntada.

E i due mister? Giovani, 51 anni Dionigi e 47 Caserta, si sono sfidati solo due volte: 1-0 del Cosenza di Dionigi sul Benevento di Caserta (in B nel 2022), e 1-1 (in C nel 2018) tra la Juve Stabia di Caserta e il Catanzaro di Dionigi. Piccolo vantaggio "dionigiano".