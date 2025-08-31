Rinforzo per il centrocampo: ecco Charlys

Stazza e qualità per la mediana granata. E viste le prime uscite dei ragazzi di Dionigi, si tratta di un innesto provvidenziale. È tutto fatto per l’arrivo in granata di Charlys Matheus Lima Pontes o più semplicemente Charlys, centrocampista brasiliano classe 2004 che si trasferisce in prestito dal Verona fino a giugno. Alto 188 cm, piede destro, è reduce da un’ottima stagione con la maglia del Cosenza e gli appassionati lo ricorderanno come uno dei migliori in campo nel blitz dei calabresi dello scorso ottobre.

Si tratta di un giocatore ‘box to box’, molto abile nella fase di interdizione (dove la Reggiana sta mostrando le lacune più evidenti, stante le difficoltà di Bertagnoli), ma anche capace di condurre la transizione offensiva grazie ad una buona tecnica di base e alle ampie falcate.

Il Verona – che lo aveva fatto esordire in Serie A nel 2023-2024 facendogli collezionare tre presenze – lo aveva prelevato quando aveva 19 anni dal Vitoria (Serie A carioca) e lo tiene sotto osservazione. Con il Cosenza ha quasi sempre giocato al fianco di regista come Kouan, mettendo a referto un gol e due assist.

Contemporaneamente è andato segno lo scambio con il Bari che porta in Puglia il difensore Meroni e fa salire in Emilia il laterale mancino Tripaldelli. In questo modo la Reggiana rinuncia certamente ad un elemento che è stato molto importante nella passata stagione, ma riduce i costi e recupera un po’ di budget che, in parte, è già stato reinvestito per Charlys e in altro modo verrà utilizzato per gli ultimi colpi. Nel mirino c’è sempre Sernicola della Cremonese (era al Pisa) oltre che un attaccante ‘scommessa’ da mettere alle spalle di Gondo e Novakovich, ma che abbia caratteristiche diverse. Per completare il mosaico come preferirebbe, il ds Fracchiolla ha però bisogno di almeno un’altra uscita. Con la Ternana c’è un dialogo aperto per la cessione di Stulac che ‘sbloccherebbe’ il mercato in entrata. Gli umbri potrebbero dare in cambio il portiere Franchi che verrebbe a fare il terzo dietro a Motta (fresco di convocazione nella nazionale Under 21) e all’esperto Seculin. Per quel che riguarda l’ultimo attaccante/seconda punta nelle settimane scorse era stato chiesto Kevin Martins, classe 2005, in prestito al Monza. Il figlio del mitico ‘Oba Oba’ – che proprio alla Reggiana aveva mosso i primi passi tra i professionisti nel lontano 2001 – darebbe un’alternativa importante a mister Dionigi garantendo ‘strappi’ (soprattutto sulla destra) e dinamismo. Si tratterebbe però di un’operazione da ultimi minuti e solo se prima saranno andate a posto tutte le altre caselle che, in questo momento, rappresentano una priorità.