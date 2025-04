Rinvio partita Brescia-Reggiana: recupero il 13 maggio dopo scomparsa Papa Francesco

La partita con il Brescia che era in programma ieri alle 15 al ‘Rigamonti’, sarà recuperata martedì 13 maggio assieme al resto della 34ª giornata. È questa la decisione presa dall’assemblea di Lega che si è riunita ieri pomeriggio in maniera straordinaria per stabilire le linee guida successive al rinvio per la scomparsa di Papa Francesco. Quando è arrivata la notizia che ha scosso il mondo, la squadra di mister Dionigi era in ritiro nel bresciano, pronta a scendere in campo poche ore dopo. Successivamente la truppa ha fatto armi e bagagli ed è tornata in città. Nel primo pomeriggio ha svolto un allenamento al ‘Villa Granata’ training center dove anche oggi (sempre al pomeriggio) continuerà a lavorare, rigorosamente a ‘porte chiuse’, mettendo nel mirino lo scontro diretto con il Cittadella di venerdì (alle 15 al ‘Città del Tricolore’). Si è quindi scelto di posticipare la 34ª giornata oltre la data prevista per la fine del campionato. Una scelta che appare saggia e logica e che evita di intasare ulteriormente un calendario già fittissimo.

L’ultima partita della regular season della Reggiana doveva essere quella con la Juve Stabia (venerdì 9 maggio alle 20,30 in Campania), invece sarà al ‘Rigamonti’ di Brescia. Non c’è ancora la certezza assoluta sull’orario, ma dalle prime indiscrezioni si dovrebbe giocare sempre alle 20,30. È poi possibile (anzi probabile) che come per un effetto domino vengano fatte slittare anche le date di inizio sia dei playoff che dei playout. I primi erano inizialmente in scaletta il 15 e il 16 maggio (turno preliminare) mentre i secondi (che potrebbero interessare da vicino Rozzio e compagni) erano stati fissati per il 17 (andata) e per il 22 (ritorno). Vedremo cosa verrà stabilito, ma è chiaro che le squadre avranno bisogno (almeno) di qualche giorno di recupero in più, prima di entrare in una fase cruciale della stagione in cui i verdetti possono essere pesantissimi.

In tutta questa concitazione, la Reggiana avrà un po’ più di tempo per tirare a lucido Mattia Destro e per recuperare al meglio Antonio Vergara. Il fantasista di proprietà del Napoli avrebbe stretto i denti e sarebbe probabilmente sceso in campo già ieri, ma in questo modo non ci dovrebbero essere dubbi. Il focus adesso dovrà essere tutto sul match contro il Cittadella. All’andata (21 dicembre) vinsero i veneti per 3 a 1 in quella che fu una delle prestazioni più tragiche di questa annata dai connotati angoscianti. Sarebbe ovviamente importantissimo vincere e, se fosse possibile, restituire i due gol di scarto che appaierebbero le due squadre in caso di arrivo a pari punti, rimandando ogni discorso alla differenza reti complessiva che in questo momento premia i granata (-13 contro - 24).