Rosa granata ringiovanita di ben due anni. Il Palermo è il più anziano del campionato

La Serie B è sempre più giovane e la Reggiana conferma il trend: i granata hanno svecchiato la rosa di ben due anni rispetto alla scorsa stagione. Quella attuale ha un’età media di 25.1 anni, mentre lo scorso anno era di 27.1.

I granata rispecchiano perfettamente il campionato di Serie B, che ha un’età media, considerando tutti i 582 tesserati del campionato, di 25.2 anni (meno dello scorso anno, quando era di 25.7). Curiosità: dei 582 tesserati ben 439 sono italiani, più del 75%.

Tornando alla Reggiana: solo cinque squadre hanno un’età media più bassa di quella granata. La più giovane è l’Empoli con un’età media di soli 23 anni. Poi c’è il Frosinone con 23,9, il Pescara e la Juve Stabia con 24,5 e il Cesena con 25. Poi la Reggiana e il Catanzaro con 25,1.

La più esperta, non a caso, è anche quella favorita per la vittoria del campionato: è il Palermo di Pippo Inzaghi, con un’età media di 27,9 anni. Completano il podio il Sudtirol con 27,3 e il Modena con 27,2. Al quarto posto ecco la Sampdoria e l’Avellino con 27,1.

Poi Padova con 26,7 e il Bari con 26,4; la Carrarese segue con 26, il Monza e la Virtus Entella con 25,8 e poi ecco Mantova con 25,7 e Spezia con 25,6 che precedono il Venezia con 25,4 di media.

Considerando i giocatori pienamente nel giro delle rotazioni di Davide Dionigi, il più giovane di tutti i granata è Leonardo Mendicino: il centrocampista in prestito dall’Atalanta ha 19 anni ed è nato il 25 giugno del 2006 (giusto per completezza, ci sarebbero Enza e Contè che sono classe 2007).

Il giocatore più esperto, invece, è Andrea Seculin: il portiere ha 35 anni ed è nato il 14 luglio del 1990. Fra quelli di movimento, invece, il più esperto è capitan Paolo Rozzio: 33 anni, è nato il 22 luglio del 1992.

Gli over 30 sono soltanto cinque: oltre questi due ecco Marras e Sampirisi, 32enni, e Stulac, che compirà 31 anni tra venti giorni. Il 4 ottobre Magnani spegnerà 30 candeline, per il resto gli altri 25 calciatori sono tutti dai 28 anni a scendere.

Questi dati possono dare diverse chiavi di lettura: sicuramente in parte la Reggiana potrebbe pagare un po’ di inesperienza in qualche suo elemento, ma in realtà la rosa granata ha un buon mix con giocatori esperti e ragazzi giovani pronti a emergere.

Mendicino, già citato, è del 2006 ma ha già fatto due presenze con l’Atalanta, una in A e una in Europa League, e 19 l’anno scorso in B col Cesena. In porta Motta è un 2005 ma con una personalità non comune. Due anni fa tra i migliori granata figuravano i giovani Marcandalli, Pieragnolo e Bianco, partiti inizialmente come giovani da farsi e non subito pronti. Il campo disse altro.

Ricordiamo anche che i premi di valorizzazione in base ai minuti concessi ai giovani italiani quest’anno riguardano i nati dal 2004 in poi: quindi occhi su Motta che già c’era, e sugli innesti di Bonetti, Bozzolan, Vallarelli, Mendicino e Basili.