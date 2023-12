Rumors di mercato . Piace il bomber Destro?

Il rigore fischiato a tempo scaduto dall’arbitro Rutella per il fallo di Antiste su Bianchi ha avuto la sua ‘coda’ ieri, con le decisioni del giudice sportivo. Due giornate di squalifica per Marcello Pizzimenti, il ‘vice’ del direttore sportivo Roberto Goretti, che si è evidentemente infuriato. "Squalifica per aver contestato platealmente - al minuto 46 del secondo tempo - una decisione arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose al direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale (Adolfo Baratta, della sezione di Rossano-Cosenza)". Una giornata di squalifica invece per Natan Girma, espulso per somma di ammonizioni e che era in diffida. Il trequartista svizzero di origine eritrea ritornerà quindi a disposizione nella trasferta di Bolzano (sabato 23 alle 16,15 sfida al Sudtirol) ma dovrà comunque stare attento ai cartellini, perché al prossimo ‘giallo’ scatterà un’altra giornata di squalifica. Sono cinque i diffidati in casa Samp, prossimo avversario dei granata. Si tratta di Ghilardi, Gonzalez, Stojanovic, Yepes e Borini che è attualmente infortunato così come Vieira, Barreca e la stellina Estanis Pedrola che ieri non si è allenato ed è volato in Spagna per un consulto medico. Sono invece tornati a lavorare in gruppo sia Benedetti che La Gumina.

Prevendita Samp. La vendita per la curva ospiti è stata interdetta ai residenti nella provincia di Parma, mentre la vendita nei settori Tribuna Ovest, Tribuna Est e Tribuna Sud è riservata ai residenti nella nostra provincia. Il servizio di cambio nominativo per gli abbonamenti e i titoli d’accesso in ogni ordine di posto non sarà attivo per questa partita. Misure rese necessarie per evitare disordini dovuti all’amicizia di vecchia data che intercorre tra i tifosi della Sampdoria e gli storici rivali del Parma, uniti da un gemellaggio. La prevendita inizierà oggi e per gli ospiti sarà attiva fino alle 19 di venerdì. La biglietteria nel giorno della gara sarà aperta per gli altri settori dalle 12,30.

Piace Destro? Nel frattempo iniziano i primi rumors in vista del mercato di gennaio con Mattia Destro che sarebbe nel mirino del Lecco e della Reggiana. Il nome del bomber, ex Milan e Roma, la scorsa estate era stato più volte accostato ai granata. Ex. Alberto Colombo è il nuovo mister del Renate.

f.p.