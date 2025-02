Sacchi fischia in Calabria. Staccati quasi 200 biglietti

Sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata ad arbitrare la sfida tra Reggiana e Cosenza, in programma domenica alle 15 al ‘San Vito-Marulla’. Assieme all’esperto fischietto marchigiano ci saranno gli assistenti Pagliardini e Ricci, mentre il ‘quarto uomo’ sarà Toro. Nella sala Var avremo Gualtieri e Dionisi come assistente Var.

I precedenti di Sacchi in questa stagione sono due: nella partita interna con il Brescia (vinta 2 a 0 grazie alle reti di Maggio e Portanova) e poi il pareggio esterno con il Bari (2 a 2, quando ai gol di Benali e Novakovich risposero Lucchesi e Gondo su rigore). Nel frattempo proseguono attraverso il circuito ‘Ticketone’ e nei centri autorizzati le prevendite per il match contro i ‘lupi’ della Sila (16,50 euro). Fino a ieri sera erano 173 i tagliandi venduti per i tifosi della Reggiana che avranno tempo solo fino alle 19 di domani per finalizzare l’acquisto.

Donne-gol. Nel recupero infrasettimanale dell’11ª di ritorno, la Reggiana (capolista in Eccellenza) raccoglie il settimo risultato utile consecutivo pareggiando il derby esterno con l’Original Celtic. Davanti ad una bella cornice di pubblico, le due formazioni hanno dato vita ad un match ricco di emozioni.

Prossimo impegno per la Reggiana Femminile domenica alle 14:30 nel derby con il Modena.