Sciaudone plaude Dionigi: "Cura ogni particolare"

Se la Reggiana oggi è al 3° anno in Serie B, c’è anche lo zampino di Daniele Sciaudone. Il centrocampista 37enne, oggi svincolato, ha vestito il granata tra il 2021 e il 2023 (le due stagioni in B con Aimo Diana). Nella prima fu inamovibile: tanta corsa, sostanza, e due reti. Nella seconda meno spazio con 14 presenze, ma prezioso apporto nello spogliatoio. A Reggio 55 presenze con 2 reti, ma la maglia più indossata in carriera è quella del Bari, con 101 presenze e 11 gol (tra il 2012 e il 2014). Per lui anche Cosenza, Foligno, Spezia, Taranto, Novara, Salernitana, Catania, Brusaporto e Fidelis Andria (in B 298 presenze con 29 gol, e in C 189 con 20 reti).

Daniele Sciaudone: doppio ex di Reggiana-Bari di sabato… "Due realtà importanti per me. Sarà una gara tosta. Il Bari ha una rosa molto più forte e completa, ma la Reggiana ha il vantaggio di conoscersi meglio e di essere più in condizione. In B vince chi si sacrifica e corre. Volontà, corsa e fame fanno la differenza, sennò i nomi non bastano vedi la Samp l’anno scorso".

I granata hanno quelle caratteristiche? Si salveranno? "Hanno tutto per farlo, se la giocano con tante squadre, alcune non irresistibili. Serve continuità, qualche rinforzo futuro e qualche botta di fortuna in certe gare…".

E il Bari? Si riprenderà? "Deve farlo, ha giocatori così forti che non riuscirci sarebbe strano. Se facessi la formazione ad occhi chiusi puntando su 11 uomini a caso, verrebbe sempre fuori una signor squadra, c’è l’imbarazzo della scelta".

Sabato la vedrà? "Sì, sarò allo stadio".

Chi tiferà? "Spero in una gran bella partita (ride, ndr)".

Ha avuto Dionigi a Taranto 2011-12. Ricordi? "Un mister affamato, preparava la squadra per ogni evenienza della domenica. Per ogni situazione, sapevamo già cosa fare. Fu un’annata di crescita".

Passando ai calciatori: chi le piace di più dei granata? "Spendo il nome di Natan Girma: quando c’ero io era arrivato in sordina e l’abbiamo scoperto pian piano. Ricordiamoci che pochi anni fa era in Serie D: ha qualità immense, e trovando ad esempio continuità nel lavoro senza palla, potrà ancora crescere".

Uno sguardo al torneo: chi retrocede? "Penso che beccarci sia più difficile di prevedere l’andamento dei bitcoin. Troppi fattori: il mercato di gennaio rivoluziona tutto, non sempre fai scelte giuste, c’è chi cambia allenatore. Io penso che, salvo non faccia più danni della grandine, l’allenatore vada fatto lavorare".

E chi sale? "Il Palermo ha una rosa molto forte e un mister importante come Inzaghi. Poi Frosinone, Venezia, il Modena non è lì a caso. Squadroni come Monza, Bari, ma anche Sampdoria e Spezia, hanno uno svantaggio, ma qualcuna si riprenderà".

Cosa fa oggi nella vita? "Mi occupo dell’attività che ho a Brescia, "Spacca". È un franchising, un fastfood improntato su prodotti simili a piadine e pizze, anche senza glutine, e questo va a colmare un mercato che un po’ manca. Poi mi sto prendendo tempo per me, ad esempio preparando delle gare di hyrox (una tipologia di gara che combina corsa ad esercitazioni, ndr). Ce n’è una a Verona a dicembre".

E col calcio ha smesso? "Non saprei nemmeno dirlo. Vediamo cosa accadrà, se si presenterà qualcosa…".