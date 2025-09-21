Serie D. Cheli para un rigore. Pari fa gol di testa. Il Lentigione vola

LENTIGIONE

1

CITTADELLA VIS MODENA

0

LENTIGIONE (4-3-3): Cheli; Bita, Capiluppi, Nava (41’ st Masini), Miglietta; Pari (47’ st Iori), Nappo, Penta; Alessandrini (36’ st Nanni), Cellai (14’ st Jassey), Mordini (28’ st Mele). A disp. Alberini, Panigada, Agbekornu, Grieco. All. Pedrelli.

CITTADELLA VIS MODENA (3-4-1-2): Anino; Sabotic (22’ st Fort), Boccaccini, Calanca; Carretti (31’ st Rovatti), Dodaro, Mandelli (16’ st Marchetti), Carrozza (22’ st Camara); Orlandi (1’ st Barozzini); Formato, Carpioni. A disp. Celenza, Sardella, Teresi, Manzotti. All. Gori.

Arbitro: Galligani di Pistoia (Lo Giudice di Asti e Tuninetti di Alba-Bra).

Rete: 11’ st Pari.

Note: spettatori 350 circa. Ammoniti: Pari, Sabotic e Penta. Espulso al 4’ st il mister del Lentigione, Ivan Pedrelli, per doppia ammonizione. Angoli: 4 a 3, rec. 3’ + 8’.

Partita sporca, risultato brillante: è l’1 a 0 con il quale il Lentigione stende il Cittadella nel derby che accorcia la classifica. Poche azioni degne di note, tre assolutamente decisive. Al 22’ del primo tempo Bita va in contrasto su Formato in piena aerea e per l’arbitro è rigore. Batte Formato, non angolato e a mezzo metro da terra. Cheli lo conosce bene, si butta dalla parte giusta e devia in angolo. Al 36’ Anino dice di no a Cellai con un gran tuffo e palla sopra la traversa. Al 3’ della ripresa, Pedrelli, già ammonito, trattiene il pallone in panchina per sistemare la sua difesa sbilanciata e l’arbitro lo espelle. All’11’ il gol: cross dalla destra di Ale ssandrini e splendida girata di testa di Pari con palla in rete. "Ci sta – dice Pedrelli – ho commesso un fallo tattico perché eravamo in difficoltà. Al di là di questo ho visto il giusto atteggiamento e il Cittadella ha creato pochi pericoli. Alla fine era normale passare alla difesa a 5.

c.l.