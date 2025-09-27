Settecento tifosi granata al ’Druso’. L’arma in più per fermare i panzer

Più forte di un destino che soffia al contrario e di un’infermeria già stracolma di difensori, la Reggiana oggi proverà a dare continuità ai tre risultati utili sul difficile campo del Sudtirol. Si inizia alle 15 al ‘Druso’ di Bolzano (dove ci saranno 700 reggiani), con Dionigi che si aggrapperà a Libutti, Papetti e Bonetti per contrastare la forza d’urto dei panzer avversari: Merkaj, Pecorino e Odogwu. Non ci sarà Rozzio che tornerà (se va bene…) tra due mesi, niente Quaranta (lo rivedremo dopo la sosta) e niente Magnani che – dopo qualche segnale incoraggiante nei primi giorni della settimana – ha alzato bandiera bianca a causa di una condizione non ottimale. Il suo rientro era stato ‘calendarizzato’ il 18 ottobre per Reggiana-Bari, ma l’infortunio del capitano ha scombinato i piani e adesso, di fronte da un mini-ciclo di tre partite in sette giorni (Spezia e Cesena all’orizzonte) il ragazzo di Correggio dovrà fare un bel respiro e lasciarsi dietro ruggini e timori. I granata – che lo hanno accolto a braccia aperte ma che avevano comunque altri piani già avviati – hanno bisogno di lui. Diverso, invece, il discorso che riguarda Marras: il ‘jolly’ di Dionigi scalpita per scendere in campo, ma la botta al polpaccio rimediata col Catanzaro va ‘gestita’ per evitare guai peggiori. Giocherà uno spezzone solo se sarà necessario, altrimenti gli andrà concesso un turno di riposo. Al suo posto dovrebbe partire Bozzolan, in vantaggio su Tripaldelli, mentre in mezzo al campo – a parte il solito Reinhart – il tecnico scioglierà solo all’ultimo le riserve. In gioco ci sono Bertagnoli, Charlys e gli outsiders Vallarelli e Mendicino. Uno di questi quattro inizierà la gara, ma è facile che anche altri due vengano coinvolti a gara in corso. In avanti Girma insidia Tavsan (favorito) mentre Gondo si prepara alla staffetta con Novakovich. Se Atene piange, Sparta non ride. Nel senso che gli infortuni hanno picchiato duro anche in Alto Adige. Il centrocampista Coulibaly (ex Catanzaro) è in dubbio, ma dovrebbe farcela, mentre non sono stati nemmeno convocati elementi di spicco come il fantasista Casiraghi, il veterano Masiello e l’esperto Veseli. Il Sudtirol è comunque una formazione solida e molto temibile, soprattutto in casa dove – prima della sconfitta subita dal Palermo alla terza giornata – la truppa di Castori era rimasta imbattuta per dieci turni consecutivi (5 successi e altrettanti pareggi). Proprio come i granata, i biancorossi sono un team ‘da rimonta’ e anche nell’ultima col Catanzaro sono riusciti a impattare dopo essere stati sotto addirittura di due reti. Occasione speciale per Rover che torna da ex dopo una storia lunga 204 presenze (31 reti e 11 assist) e per Novakovich, a caccia della 200esima presenza in Serie B. Se finisse come a ‘Castellammare’ (pareggio a reti bianche e un punticino in saccoccia) nessuno si strapperebbe i capelli. Si chiamano ‘scontri diretti’: l’importante è non perderli.