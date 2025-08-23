Si riparte contro i mostri della B. Andare a punto sarebbe tanta roba

Dalla trasferta di Brescia dello scorso 13 maggio, ultimo turno della passata Serie B arrivato pochi giorni dopo la miracolosa salvezza di Castellammare, sono passati 102 giorni: tirate a lucido le auto e qualsiasi altro mezzo perché oggi il viaggio riparte e la prima tappa è già quella più lontana da Reggio.

Alle 21 nella calda (in tutti i sensi) Palermo avrà luogo il battesimo della Reggiana nella Serie B 2025-26: subito di fronte la favorita numero uno, quei rosanero di Pippo Inzaghi che vogliono, come non mai, la promozione in Serie A.

Ambiente caldo, come dicevamo, non solo per il meteo: previsti per le ore 21 più di 26 gradi, ma soprattutto sugli spalti circa 30mila spettatori. L’ultimo dato parla di 25.945 presenze: per le gare interne del Palermo è già un dato migliore di tutte le 19 partite casalinghe dell’anno scorso, quando il record furono i 25.787 contro il Cosenza. Insomma: una notte da Serie A in un clima infuocato.

Va per la maggiore il pensiero che sia meglio affrontare subito una corazzata del genere, visti ancora i carichi di lavoro, il mercato aperto e le situazioni indefinite.

Davide Dionigi dopo tanti anni inizia una stagione dal principio: dopo la preparazione cominciata il 4 luglio in città, il ritiro di Toano e le varie amichevoli fino alla sconfitta in Coppa Italia di Ferragosto ai rigori a Empoli, ora si fa sul serio.

La formazione: ormai canonico 3-4-2-1, con gli stessi uomini di Empoli eccezion fatta per Marras al posto di Tavsan.

In porta fiducia a Motta, e davanti a lui ecco Libutti, Papetti e Bonetti. In panchina Meroni, Rozzio e Quaranta, tutti indietro di condizione tra acciacchi e altro. A destra confermato Rover e a sinistra Bozzolan. In mezzo Reinhart e Bertagnoli pronti a fare da diga. Le soluzioni dalla panchina sono Stulac, in prestito proprio dai rosanero, Vallarelli, Basili (prima convocazione ufficiale dopo la squalifica di Coppa) e Mendicino.

Davanti prima convocazione anche per Novakovich: il numero 9 è indietro di preparazione, ma respirerà fin da subito la squadra e il clima partita. Tavsan sarà utile a gara in corso visto che Marras è favorito a sostenere Gondo (incubo dei tifosi rosanero: tre anni fa con l’Ascoli segnò una tripletta al Palermo proprio alla Favorita, con i marchigiani vincenti 3-2) insieme a Portanova. I tre indisponibili sono Sampirisi, Urso e Girma.

Il Palermo ha qualità indiscusse ma numericamente ha qualche assenza.

Stesso modulo, col portiere che conosciamo molto bene: Bardi sarà il grande ex. In difesa attesi Diakitè, Bani e Ceccaroni: appena arrivato Veroli, indisponibile Magnani e rientrato da poco Peda.

Sulle corsie ecco Pierozzi e Augello; in mezzo Segre con Blin, favorito su Ranocchia (acciaccato Gomes). Gyasi e Brunori supporteranno Pohjanpalo, con Di Francesco indisponibile.

Arma a gara in corso, con centimetri e tanta forza fisica, sarà il tanto desiderato Corona.

Inzaghi e Dionigi si conoscono: due bomber d’area che sanno fiutare il momento giusto con cattiveria e determinazione, aspetti che in questa fase primordiale di stagione saranno fondamentali.