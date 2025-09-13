Si torna sul luogo della felicità. I granata ci riprovano con le Vespe

Sono passati 127 giorni da quella magica notte di maggio in cui la Reggiana ha conquistato la salvezza. Proprio qui, al ‘Romeo Menti’ di Castellammare di Stabia, oggi alle 15 i granata di proveranno a riannodare i fili con una storia che – dopo l’arrivo di mister Dionigi – sta regalando tante pagine felici.

L’ultima è stata scritta appena prima della sosta, con un perentorio 3 a 1 allo strafavorito Empoli, distrutto dalle folate di Gondo che ha causato due espulsioni e siglato anche il rigore del momentaneo pareggio.

Il successo è poi stato suggellato da Reinhart e Portanova, altre colonne dello scacchiere granata a cui va aggiunto anche Rozzio che – smaltiti gli acciacchi delle prime giornate – riprenderà il proprio posto al centro della difesa. Ancora out Magnani che avrà bisogno (almeno) di un paio di settimane a pieno ritmo per raggiungere la miglior condizione. Non è azzardato pensare che, probabilmente, il centralone di proprietà del Palermo entrerà nel vivo delle rotazioni solo dopo la prossima sosta (in scaletta l’11 e il 12 ottobre).

A centrocampo Mendicino dovrebbe rilevare Bertagnoli (non al meglio), ma i dubbi del tecnico granata sono soprattutto sulle corsie laterali. A destra è ballottaggio aperto tra Libutti e Rover, mentre a sinistra Marras sembra in vantaggio su Bozzolan, ma molto dipenderà anche dal tipo di partita che vorrà impostare Dionigi. Improbabile invece vedere Girma dal primo minuto anche se il trequartista svizzero – protagonista qui con una doppietta lo scorso 9 maggio – è finalmente rientrato in gruppo, lasciandosi alle spalle (anche) i malesseri del calciomercato. In porta ci sarà il baby Motta, fresco d’esordio con la nazionale Under 21 che in settimana ha battuto 1 a 0 la Macedonia del Nord nelle gare di qualificazione ad ‘Euro 2027’.

Dall’altra parte la Reggiana troverà una Juve Stabia che ha fatto un ampio restyling un po’ in tutti i reparti (in attacco via Adorante, dentro Gabrielloni), ma che sembra poter essere molto competitiva anche sotto la gestione di Abate, arrivato al posto di Pagliuca (ora all’Empoli). A centrocampo sono state ingaggiate due pedine molto importanti come Correia e Zuccon, entrambi valutati dal ds Fracchiolla che poi (anche per questioni di budget) ha fatto altre scelte.

Tra i granata scalpitano gli ultimi arrivati Charlys e Lambourde che potrebbero debuttare a gara in corso. Per Rozzio e compagni sarebbe poi importante tenere la porta inviolata, visto che il ‘clean sheet’ manca addirittura dal 12 gennaio (0-0 col Bari) ovvero da 20 partite ufficiali tra campionato e Coppa Italia (10 della gestione Dionigi). Badando al sodo e sposando la politica dei piccoli passi si può dire che un pareggio, oggi, andrebbe benissimo.