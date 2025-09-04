"Siamo forti, guardiamo oltre la salvezza"

Come da tradizione ormai consolidata, ieri mattina la Reggiana ha fatto visita al quartier generale di Immergas a Lentigione. La squadra e lo staff di mister Dionigi sono stati accolti nell’elegante sala conferenze e a fare gli onori di casa, oltre al responsabile marketing e comunicazione dell’azienda Ettore Bergamaschi, c’era ovviamente Romano Amadei. Il patron ha raccontato alcuni aneddoti sulla nascita della propria azienda e poi è passato presto al calcio, la sua grande passione. Con la solita, brillante, ironia ha coinvolto capitan Rozzio e ha poi fissato gli obiettivi per il prossimo campionato. "La salvezza come priorità e poi chissà che non si possa fare anche un pensierino a qualcosa di più. Ma di Serie A non voglio parlare", ha scherzato. Si è sbilanciato molto di più, invece, il presidente Carmelo Salerno che dopo aver ringraziato il patron Amadei e gli sponsor ‘fondamentali per il nostro club’ ha caricato a dovere il gruppo squadra, alzando a dovere l’asticella. "Abbiamo una squadra forte – ha attaccato il ‘pres’ granata – e di conseguenza il coraggio e l’ambizione di fare qualcosa in più della salvezza". Il riferimento ai playoff è quindi ‘implicito’, ma visti tutti i colpi di scena che riserva la Serie B, è sempre meglio stare abbottonati. Dopo l’introduzione nella sala conferenze, tutto il gruppo squadra ha svolto una visita guidata all’interno dei reparti dell’azienda. Subito dopo, come di consueto, c’è stato il momento della foto di gruppo sulla scalinata dell’ingresso principale di Immergas. Alla squadra e allo staff, così come agli addetti ai lavori, è stato poi offerto il pranzo al termine del quale - con la consueta simpatia e convivialità – Amadei ha salutato (e conosciuto) uno ad uno tutti i componenti della rosa. Tra i più ‘coccolati’ dal patron ovviamente il capitano, Paolo Rozzio, ma anche Lorenzo Libutti che – non è un mistero – è una sorta di ‘figlio adottivo’ per lui, perché incarna alla perfezione tutti i valori di educazione, rispetto e impegno che hanno sempre connotato l’esistenza (di successo) dello stesso Amadei. Ultimo, ma non per considerazione, Simone Bonetti che fino a pochi mesi fa giocava nel Lentigione e che adesso – grazie alla fiducia che gli è stata accordata dal ds Fracchiolla e da mister Dionigi – sta vivendo un sogno ad occhi aperti che lo ha già portato ad esordire in Serie B. Un altro perfetto esempio di dedizione, laboriosità e applicazione.