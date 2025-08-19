Socio fondatore dei Magazzini Jolly, fu sponsor di Velo Club, Pallacanestro Reggiana e hockey su pista. Sport in lutto: è morto a 88 anni ’Debra’ Ferrari

E’ scomparso per un malore, all’età di 88 anni, Aldebrando Ferrari, per tutti "Debra". Ferrari è stato uno dei soci fondatori dei Magazzini Jolly, per anni riferimento della moda nella via d’angolo di piazza San Prospero che porta in via Emilia. Ferrari ha dedicato la vita al lavoro, prima in un calzificio, poi da ambulante e infine in quella piccola catena, arrivata a tre negozi, dei Magazzini Jolly: andò in pensione a inizio 2004, quando di fatto la società si sciolse. Era anche appassionato di sport, sia pure a livello amatoriale: faceva parte del Velo Club Reggio e con l’amico e socio Ulpiano Bonetta spesso la domenica mattina la passava sulle strade delle nostre colline. I Magazzini Jolly, a suo tempo, sostennero lo stesso Velo Club, la Pallacanestro Reggiana dall’anno di nascita e l’hockey su pista, con la Reggiana Hockey del dottor Sergio Romano Aguzzoli che muoveva i primi passi. Era una persona molto gioviale e scherzosa ed era facile volergli bene. Tutti i "vecchi" giocatori di hockey su pista reggiani lo ricordano con grande affetto e simpatia. Ferrari lascia la moglie Lena e la figlia Monica: la camera ardente sarà aperta stamane dalle 8 e alle 11,15, avrà luogo il funerale, partendo dalla Casa Funeraria della Croce Verde, ove verranno celebrate le esequie, per proseguire al nuovo cimitero di Coviolo.

c.l.