Solo tre difensori per Dionigi. Magnani in panchina col Sudtirol?

A Dionigi converrà metterli in una teca e preservarli (almeno) fino a sabato alle 15 quando - al ‘Druso’ di Bolzano - dovranno scendere in campo contro il Sudtirol. Parliamo di Libutti, Papetti e Bonetti, al momento gli unici difensori di ruolo a disposizione della Reggiana. A questo terzetto potrebbe aggiungersi (almeno per la prima panchina e magari per uno spezzone) l’attesissimo Magnani che però sta seguendo un percorso di ricondizionamento atletico e non potrà forza i tempi più del necessario. Come braccetto a sinistra potrebbe eventualmente fare qualche minuto Tripaldelli che resta un laterale puro, ma al Bari ha ricoperto qualche volta anche questo ruolo. Poi il ‘roster’ a disposizione del trainer di Buco del Signore si esaurisce qui, perché la sfortuna ha picchiato veramente duro. Dopo la lesione di primo grado al bicipite femorale per Quaranta, che aveva già dato forfait col Catanzaro e che tornerà tra circa un mese, adesso è finito ai box anche Rozzio. Il capitano si è accasciato a terra dopo 13 minuti nella gara di sabato contro i calabresi per un problema al polpaccio sinistro e solo oggi – quando l’ematoma si sarà riassorbito – si saprà qualcosa di più preciso sui tempi di recupero. È però praticamente impossibile che il totem granata possa recuperare in tempo per giocare una delle prossime due partite in scaletta che sono, appunto, sabato a Bolzano e poi martedì 30 settembre con lo Spezia. Considerando anche che l’impegno successivo sarà sabato 4 ottobre (a Cesena) e poi ci sarà la sosta per le nazionali (11 e 12 ottobre) è verosimile pensare che anche per lui se ne riparlerà tra circa 20-25 giorni. La ripresa è infatti fissata per sabato 18 ottobre, data in cui al ‘Città del Tricolore’ arriverà il Bari.

In prospettiva, ma parliamo probabilmente di un’attesa che non si esaurirà prima di fine ottobre-novembre, rientrerà nei ranghi anche Sampirisi che ai primi di maggio si è operato al ginocchio e sta quindi ultimando la fase di recupero. Prima di allora però, diciamo almeno per le prossime 3-4 partite, è assai probabile che la Reggiana abbia a disposizione solo il terzetto che citavamo precedentemente, con Magnani chiamato al più presto ad alzare i giri del motore per dare il proprio contributo. Proprio sul contributo del giocatore di proprietà del Palermo si concentreranno le attenzioni dello staff che in questo modo avrebbe chili, centimetri ed esperienza da mettere al centro della retroguardia, dando così la possibilità a Papetti (bravo, ma non ‘fisicatissimo’) di restare a destra, dove rende al meglio. Sulla sinistra invece straordinari per Bonetti, un classe 2004 ‘fatto in casa’ che sta stupendo tutti e che potrebbe presto entrare anche tra i convocati del ct Baldini per i prossimi impegni dell’Italia Under 21.