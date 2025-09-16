Storie di ex. Esordio in Eccellenza per Fausto Rossi. A 40 anni suonati Arma va ancora in gol

Ha esordito nel campionato di Eccellenza piemontese, Fausto Rossi, uno dei giocatori più amati dal pubblico di Reggio degli ultimi anni, con due promozioni in B conquistate nelle quattro stagioni in maglia granata. Dopo le ultime due annate al Vicenza, il 34enne centrocampista torinese ha preferito riavvicinarsi a casa e firmare per il Fossano e nel frattempo frequentare il corso da direttore sportivo. Nel weekend l’esordio in campionato nell’1-1 casalingo contro la Pro Donero. Nello stesso girone due ex Reggio Audace in serie D: Giuseppe Ponsat (tre gol in 2 partite nel Chieri) ed il peruviano Cristian Alvitrez in maglia Saronno.

SERIE C Nel girone A, si sblocca dal dischetto Luca Zamparo nell’1-1 dell’Alcione Milano (Muroni in panchina) in casa delle Dolomiti Bellunesi (Mignanelli in campo), terza vittoria consecutiva per l’Union Brescia di Aimo Diana (1-3 sul Renate di Luciano Foschi, in vantaggio fino all’80’), ex di turno come Guglielmotti che abbandona per un problema muscolare dopo mezz’ora, Vido invece non lascia il segno; nella sconfitta dell’Ospitaletto (1-2) con la Pergolettese, il rosso a Possenti, tornato tra i pro dopo una stagione in Serie D.

Nel girone B, seconda rete consecutiva per Eusepi (colpo di testa) nella Sambenedettese (spezzone per Sbaffo) che pareggia 1-1 con la Pianese, un assist per Chakir nell’Ascoli (bene Guiebre e Nicoletti) che espugna Perugia (0-2), vince il Pontedera di mister Menichini (2-1 Rimini), quattro su quattro per l’Arezzo che supera 2-3 la Juve Next Gen di Massimo Brambilla: nei toscani Venturi e Cianci nell’undici, Varela a gara in corso. Nel girone C, scatenato Jacopo Manconi con una doppietta nel Benevento che passa 0-3 in casa del Siracusa, il singolare score di Gabriel Lunetta nel Catania al terzo gol da subentrato (83 minuti totali fin qui) che però cede nettamente 4-1 al Cosenza di Mazzocchi. Inizio di campionato positivo per Matteo Maggio (2 reti fin qui) con il doppio assist per Guido Gomez nel 3-3 del Crotone (titolare anche Andreoni, entra Calvano nel finale) a Potenza (Camigliano in campo), esordio di Stramaccioni nel Trapani (Kirwan a match in corso) che batte 2-0 la Casertana, sorride Alberto Colombo: il suo Monopoli supera 2-0 il Cerignola nella sfida tutta pugliese.

SERIE D A 40 anni segna ancora Rachid Arma nell’Unione La Rocca Altavilla (2-2 con l’Este), primi centri in campionato anche per Christian Silenzi nel 3-1 del Cjarlins Muzane sul Calvi Noale e Matteo Rizzi nella sconfitta per 3-1 del San Marino a L’Aquila. In Eccellenza laziale la doppietta di Marcheggiani nel Rieti che vince 3-4 con l’Aurelia Antica e la rete dal dischetto nei minuti di recupero della meteora (una presenza in B nella Reggiana) Germoni nell’Aranova che impatta 2-2 con la Romulea.